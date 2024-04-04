Придыбайло: патриотизм – это настолько сложная конструкция и для каждого она своя

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим туризм в Союзном государстве, культурную жизнь без сбежавших артистов и почему беглые возвращаются в Беларусь. В гостях тележурналист Константин Придыбайло.

Константин Придыбайло, тележурналист, специальный корреспондент Russia Today:

Вот эта любовь к своему, она действительно появилась только сейчас. Но при этом эта любовь не должна граничить с сумасшествием. Например, я отчетливо понимаю, что в России не производят суперкрутой автомобиль. Но нет отечественного автомобиля там какого-то суперкласса, за исключением Aurus.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну как! А БТР-80, Т-72Б, Т-90.

Константин Придыбайло:

Обычный автомобиль легковой, «Жигули» когда-то были. Но если вспоминать историю «Жигули», то там немного из разных других западных автомобильных заводов было собрано это все. Но это развивается. То есть я не вижу смысла это все хейтить.

Но если у тебя, например, действительно есть возможности, почему ты не можешь купить автомобиль тот же китайский или еще что-то и так далее. Но унижать свое, конечно, мне кажется, это недопустимо. Всегда есть возможность для критики, и она должна всегда оставаться – дверь критики. Открытой конструктивной критики. Но при этом ты не должен себя в чем-то ограничивать.

Вот сейчас у меня друг приехал из Стамбула. А Стамбул – это граница, Азия, Европа, мост этот легендарный и так далее. И вот тоже забавные моменты. Там какая-то западная техника. Те же айфоны. Оказывается, в России стоят дешевле. Если человек хочет купить айфон, который сюда везли по параллельному импорту, ну покупай, твой выбор. Ну, нет российского телефона. Ну и Бог с ним. Такое бывает, абсолютно нормально. И так далее. Ну вот это тоже крайности. Вообще, я против крайностей.

И если уж так плавно веду к теме условного турбопатриотизма, который в России и Беларуси сейчас очень активно занимает позицию в интернете, на самом деле хочется сказать людям: ребята, успокойтесь, займитесь чем-то другим, займитесь чем-то конструктивным. Не ищите врагов среди своих. Не надо искать и доказывать, что кто-то меньше патриот, чем ты. Патриотизм – это вообще такое интимное на самом деле отношение. Любовь к Родине, она бывает абсолютно разная.

И если ты обмажешься в цвета флага... Вот у меня флаг российский стоит. Не потому, что мне важно, чтобы он стоял. Это не какой-то там жест, что все должны поставить там, вывесить флаги в окна. Нет, мне так комфортно, мне так нравится, мне так хорошо. То же самое в каких-то словах и действиях. Патриотизм – это настолько действительно очень сложная конструкция и для каждого человека своя.

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