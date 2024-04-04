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Белоруска воспитала почти 40 приёмных детей. История суперженщины Татьяны Сингаевской

04 апреля 2024 19:31
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С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Белоруска воспитала почти 40 приёмных детей. История суперженщины Татьяны Сингаевской-1

Татьяна Сингаевская, родитель-воспитатель Добрынского детского дома семейного типа:
В 2004 году мы с мужем взяли первую девочку. В 2012-м нам предложили работу в детском доме семейного типа. Это здесь, в Добрыне. Тут должны быть созданы условия не интернатовского содержания, а дети должны знать, что живут в семье. У меня не было такого детства, как у моих детей. Поэтому я всем сказала: я все сделаю, чтобы мои дети ни в чем не нуждались. Я их люблю, я их действительно люблю. Я переживаю, по первому звонку, по первому требованию всегда стою на страже. Это смысл моей и работы, и жизни, и всего.

Белоруска воспитала почти 40 приёмных детей. История суперженщины Татьяны Сингаевской-4

Деток много. Наверное, 35-37 за это время побывало в нашей приемной семье. Дети были маленькие: и по 6 месяцев, и 8 месяцев, и годовалые детки, и взрослые, и отказники, с которыми не могли справиться в другой семье. Мы принимали всех детей.

Белоруска воспитала почти 40 приёмных детей. История суперженщины Татьяны Сингаевской-7

У меня четверо биологических. Сейчас в нашем детском доме восемь приемных детей: семь мальчиков и одна девочка. Дети разновозрастные, начиная с первого класса и по 10-й класс. Дети называли мамой и по сей день называют. Это уже мои выпускники, взрослые дети, им уже по 23-24-25, они по сей день называют мамой. А сейчас я уже им всем говорю: называйте меня баба Таня. Я уже по возрасту ближе к их бабушкам.

Белоруска воспитала почти 40 приёмных детей. История суперженщины Татьяны Сингаевской-10

Когда находится усыновитель, уже знаешь, что отдаешь деток – радуешься, что у них будет семья, молодые родители. Когда родители восстанавливаются, я тоже всегда говорю: честь и хвала им. Я готова им поклониться, что они нашли силы и забрали своих деток. Но когда забирают и опять дети возвращаются, это тяжело.

Подробности в видеоматериале.

# Женщины Беларуси # общество

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