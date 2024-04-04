Считаные дни до возвращения с МКС! Как на Земле готовятся принять звёздный экипаж с Мариной Василевской?

По курсу Земля! Считаные дни остаются до возвращения с МКС звездного экипажа, в составе которого и наша Марина Василевская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Караганде 4 апреля обсудили детали посадки корабля «Союз МС-24». Запланированная дата – 6 апреля. Психологически и по медицинским показаниям команда готова к предстоящему возвращению. А вот как готова Земля к приему? Расскажет Константин Герцев.

23 марта, космодром Байконур. Пуск корабля «Союз МС-25». На борту россиянин Олег Новицкий, американка Трейси Дайсон и первая белорусская космонавтка Марина Василевская. За ними, без преувеличения, следила вся страна, а после успешного выхода на орбиту она же и выдохнула. Перенос старта на резервный день пощекотал нервы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пуск, сообщил командир, отложить на 24 часа. И тут хоть с ума сойди – личные переживания. Но когда я с Борисовым переговорил, он доложил мне детали, что произошло. Я говорю, причина? Аккумулятор. Не сработал, неисправный был. И мне Борисов сказал: не переживайте, Александр Григорьевич, Марину и Олега – мы всех вернем на Землю. Ракета в идеальном состоянии, перепроверили. Обещаю, в субботу полетим. Проверили, все в идеальном состоянии, будем стартовать. Ну ладно, будем, жду. Стартовали.

50 часов или 34 витка вокруг Земли и «Союз МС-25» успешно состыковался с МКС. Белорусский флаг впервые в истории появился на экране центра управления полетов – теперь мы официально в ряду космических держав. Но все же экспедиция не статуса ради. За 12 суток Марина Василевская успела и с молодежью пообщаться, телепривет с орбиты передать и семь научных экспериментов провести.

Иван Буча, заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности НАН Беларуси:

Каждый день мы связывались. С центра управления полетами я также получал ежедневно информацию о выполнении мероприятий научной программы и не только научной программы, но и мероприятий, которые входят в целом в программу полета и не являются научными. Все штатно, все запланированное на космический полет выполнено. Но запустить в космос – всего лишь полдела. Не менее важна и посадка. К ней, как и к старту, готовятся заранее, и все операции проходят так же строго в соответствии с регламентом. 6 апреля в 6 часов 52 минуты по Минску «Союз МС-24» отстыкуется от МКС и через полтора часа – один виток вокруг Земли – начнет сход с орбиты.

Олег Котов, Герой России, летчик-космонавт:

Старт более мягкий. 10 минут полета ракеты, достаточно плавно, нет больших толчков или работы пиротехники. Это более-менее расчетный. Посадка более насыщенная. Рев двигателя, взрывы, перегрузки. При входе в атмосферу космический корабль разделится на три части: сам спускаемый аппарат, а также бытовой и приборно-агрегатный отсеки. Два последних сгорят, а капсула с экипажем продолжит возвращение на Землю, причем в разы быстрее той же скорости звука.

Олег Котов:

Ни одна центрифуга, ни один тренажер на земле никогда не передаст те ощущения, которые возникают во время посадки. Когда плазма 2 500 – 3 000 градусов у плеча горит в нескольких сантиметрах за иллюминатором, ты понимаешь, с какой скоростью, ощущаешь и видишь скорость корабля. К этому времени на Земле уже развернется настоящая спасательная операция. Вертолеты, самолеты, вездеходы, а на них порядка 300 специалистов. Сегодня на брифинге в Караганде все службы сверили часы готовности, особое внимание метеоусловиям: сейчас казахская степь больше напоминает бескрайнюю водную гладь, поэтому пришлось дополнительно проработать четыре мокрых варианта эвакуации космонавтов в безопасное место.

Анатолий Михалищев, руководитель оперативно-технической группы:

Мы уже наработали очень огромный опыт по выполнению поисково-спасательных работ космонавтов. На протяжении уже 60 лет работает поисковая группа, вся система, я имею в виду. Поэтому опыт большой, все вопросы продуманы и прослеживаются нами для выполнения этих работ. После посадки и эвакуации из капсулы космонавты сразу же попадут в руки врачей, причем буквально – в первые минуты после суток невесомости ноги не держат. Даже специальную оранжевую палатку развернут максимально близко, здесь и пройдет первичный медицинский осмотр.

Николай Махов, заместитель руководителя оперативно-технической группы по медицинскому обеспечению:

Американская страна обычно всегда ставит капельницу уже. Не обязательно льют в палатке, но есть необходимость ставить капельницу в вену. У нас или отбор лучше, или люди крепче, но у нас реже возникает необходимость в переливании каких-то жидкостей. Но несмотря на оптимизм, в ближайших больницах наготове дежурные операционные бригады, как и кровь такой же группы как у космонавтов. История знает немало чрезвычайных ситуаций: те же баллистические спуски. На этот случай, помимо основной воздушной гавани Караганды, задействуют даже аэропорт Крайний в Байконуре. Но ветераны заверяют: для паники нет причин. Олег Новицкий – ведущий космонавт России, и экипаж подобран соответствующий.