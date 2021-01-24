Психолог об Александре Герасимене: пока рыбка находилась в гуще событий, участвовала в соревнованиях – её все устраивало

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» психолог из Риги Алена Дзиодзина.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Скажите, Алена, как можно объяснить вот такое моральное падение, такую черную неблагодарность, такое поведение?
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» психолог из Риги Алена Дзиодзина.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Скажите, Алена, как можно объяснить вот такое моральное падение, такую черную неблагодарность, такое поведение?
Алена Дзиодзина, психолог-консультант:
Кто чем богат, тот тем и делится. Пока рыбка плавала в аквариуме, находилась в гуще событий, участвовала в соревнованиях – ее все устраивало. Белорусская власть никак не возмущала ее. Но не может же быть так, чтобы Президент и власть изменились за один год, став злыми и жестокими.
А в прошлом году она завершила свою спортивную карьеру. Понимая, что на ближайшей Олимпиаде ей все равно ничего не светит, о чем она открыто заявила на пресс-конференции. Она так и сказала: «Я понимаю, что не смогу взять медаль, поэтому принимаю решение уйти из большого спорта». То есть до своего ухода из спорта Герасименя принимала участие в соревнованиях, принимала подарки и награды из рук Президента, строила свою спортивную карьеру, всячески использовала те ресурсы и возможности, которые государство предлагало ей для развития своей спортивной деятельности, себя как спортсменки.
И теперь от этих же самых возможностей она призывает отказываться тех спортсменов, у которых все еще впереди, на чьей стороне талант, молодость, время и перспективы. Хочу напомнить, что еще совсем недавно она торжествовала по другому поводу. Она призывала спортсменов к протестам, она призывала спортсменов писать письма в МОК. Она очень радовалась, что были введены санкции и часть белорусских спортсменов оказались лишены финансирования, в котором они на тот момент нуждались.
Так что тут на самом деле два варианта: либо политика – это совсем не ее, либо, принимая участие в политических играх, она из тех людей, кто готов приносить в жертву судьбы других.