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Психолог об Александре Герасимене: пока рыбка находилась в гуще событий, участвовала в соревнованиях – её все устраивало

24 января 2021 17:00
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Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» психолог из Риги Алена Дзиодзина.

Григорий Азаренок, корреспондент:
Скажите, Алена, как можно объяснить вот такое моральное падение, такую черную неблагодарность, такое поведение?

Психолог об Александре Герасимене: пока рыбка находилась в гуще событий, участвовала в соревнованиях – её все устраивало-1

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:
Кто чем богат, тот тем и делится. Пока рыбка плавала в аквариуме, находилась в гуще событий, участвовала в соревнованиях – ее все устраивало. Белорусская власть никак не возмущала ее. Но не может же быть так, чтобы Президент и власть изменились за один год, став злыми и жестокими.

А в прошлом году она завершила свою спортивную карьеру. Понимая, что на ближайшей Олимпиаде ей все равно ничего не светит, о чем она открыто заявила на пресс-конференции. Она так и сказала: «Я понимаю, что не смогу взять медаль, поэтому принимаю решение уйти из большого спорта». То есть до своего ухода из спорта Герасименя принимала участие в соревнованиях, принимала подарки и награды из рук Президента, строила свою спортивную карьеру, всячески использовала те ресурсы и возможности, которые государство предлагало ей для развития своей спортивной деятельности, себя как спортсменки.

Психолог об Александре Герасимене: пока рыбка находилась в гуще событий, участвовала в соревнованиях – её все устраивало-4

И теперь от этих же самых возможностей она призывает отказываться тех спортсменов, у которых все еще впереди, на чьей стороне талант, молодость, время и перспективы. Хочу напомнить, что еще совсем недавно она торжествовала по другому поводу. Она призывала спортсменов к протестам, она призывала спортсменов писать письма в МОК. Она очень радовалась, что были введены санкции и часть белорусских спортсменов оказались лишены финансирования, в котором они на тот момент нуждались.

Так что тут на самом деле два варианта: либо политика – это совсем не ее, либо, принимая участие в политических играх, она из тех людей, кто готов приносить в жертву судьбы других.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Алена Дзиодзина # Александра Герасименя # Фотофакт

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