Психолог об Александре Герасимене: пока рыбка находилась в гуще событий, участвовала в соревнованиях – её все устраивало

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

Кто чем богат, тот тем и делится. Пока рыбка плавала в аквариуме, находилась в гуще событий, участвовала в соревнованиях – ее все устраивало. Белорусская власть никак не возмущала ее. Но не может же быть так, чтобы Президент и власть изменились за один год, став злыми и жестокими.

А в прошлом году она завершила свою спортивную карьеру. Понимая, что на ближайшей Олимпиаде ей все равно ничего не светит, о чем она открыто заявила на пресс-конференции. Она так и сказала: «Я понимаю, что не смогу взять медаль, поэтому принимаю решение уйти из большого спорта». То есть до своего ухода из спорта Герасименя принимала участие в соревнованиях, принимала подарки и награды из рук Президента, строила свою спортивную карьеру, всячески использовала те ресурсы и возможности, которые государство предлагало ей для развития своей спортивной деятельности, себя как спортсменки.