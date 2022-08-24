При штурме линии обороны врага он уничтожил пулемётное гнездо. Каким был боевой путь Егора Коханова?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Ксения Коханова, ученица школы № 20 Минска:
Мы хотим рассказать про нашего прадедушку Коханова Егора Евдокимовича, которым гордится вся семья.
Яна Архиреева, ученица гимназии № 22 Минска:
И каждое 9 Мая вспоминает его подвиг во время Великой Победы.
Ксения Коханова:
Наш прадедушка родился в 1923 году в деревне Замокровье Рогачевского района Гомельской области. В июле 1941-го прадедушка ушел на фронт. Весь его боевой путь проходил на передовой. Сначала он служил в пулеметной роте, в 1943 году – в роте автоматчиков.
Яна Архиреева:
А в 1944-м он уже был командиром стрелкового взвода армии 1-го Украинского фронта. Трижды за эти годы прадедушка был ранен. Один раз в него стрелял вражески снайпер. Но его спасла толстая кожаная сумка с документами, которую пуля не пробила.
Ксения Коханова:
В 1944 году прадедушка совершил подвиг. При штурме линии обороны врага он уничтожил пулеметное гнездо, чем обеспечил продвижение и наступление своим частям.
Яна Архиреева:
Тогда он был тяжело ранен и получил инвалидность. Несколько месяцев провел в госпитале. За этот подвиг прадедушка награжден орденом Красной Звезды.
Ксения Коханова:
Он не любил говорить о войне, никогда не рассказывал про свой боевой путь и подвиг, который совершил.
Яна Архиреева:
Но мы всегда будем помнить то, что он сделал для своей Родины и для нас, правнуков, чтобы мы жили на своей свободной земле
Гордимся героем нашей семьи, гордимся героем нашей страны!
Читайте также:
Принял присягу, когда Зельву бомбили. Каким был военный путь Ивана Силивончика?
Сбит немецкими зенитчиками. Лётчик Николай Загуменников чуть не погиб в боях за Венгрию
Когда аэродром атаковали 27 самолётов, они открыли огонь, и ни одна бомба не упала на землю. Какие подвиги совершил Алексей Бибин?