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При штурме линии обороны врага он уничтожил пулемётное гнездо. Каким был боевой путь Егора Коханова?

24 августа 2022 12:36
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Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

При штурме линии обороны врага он уничтожил пулемётное гнездо. Каким был боевой путь Егора Коханова?-1

Ксения Коханова, ученица школы № 20 Минска:
Мы хотим рассказать про нашего прадедушку Коханова Егора Евдокимовича, которым гордится вся семья.

При штурме линии обороны врага он уничтожил пулемётное гнездо. Каким был боевой путь Егора Коханова?-4

Яна Архиреева, ученица гимназии № 22 Минска:
И каждое 9 Мая вспоминает его подвиг во время Великой Победы.

Ксения Коханова:
Наш прадедушка родился в 1923 году в деревне Замокровье Рогачевского района Гомельской области. В июле 1941-го прадедушка ушел на фронт. Весь его боевой путь проходил на передовой. Сначала он служил в пулеметной роте, в 1943 году – в роте автоматчиков.

Яна Архиреева:
А в 1944-м он уже был командиром стрелкового взвода армии 1-го Украинского фронта. Трижды за эти годы прадедушка был ранен. Один раз в него стрелял вражески снайпер. Но его спасла толстая кожаная сумка с документами, которую пуля не пробила.

При штурме линии обороны врага он уничтожил пулемётное гнездо. Каким был боевой путь Егора Коханова?-7

Ксения Коханова:
В 1944 году прадедушка совершил подвиг. При штурме линии обороны врага он уничтожил пулеметное гнездо, чем обеспечил продвижение и наступление своим частям.

Яна Архиреева:
Тогда он был тяжело ранен и получил инвалидность. Несколько месяцев провел в госпитале. За этот подвиг прадедушка награжден орденом Красной Звезды.

Ксения Коханова:
Он не любил говорить о войне, никогда не рассказывал про свой боевой путь и подвиг, который совершил.

При штурме линии обороны врага он уничтожил пулемётное гнездо. Каким был боевой путь Егора Коханова?-10

Яна Архиреева:
Но мы всегда будем помнить то, что он сделал для своей Родины и для нас, правнуков, чтобы мы жили на своей свободной земле

Гордимся героем нашей семьи, гордимся героем нашей страны!

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# Великая Отечественная война # общество # Егор Коханов # Ксения Коханова # Яна Архиреева # Фотофакт

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