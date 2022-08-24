При штурме линии обороны врага он уничтожил пулемётное гнездо. Каким был боевой путь Егора Коханова?

Яна Архиреева, ученица гимназии № 22 Минска:

И каждое 9 Мая вспоминает его подвиг во время Великой Победы.

Ксения Коханова:

Наш прадедушка родился в 1923 году в деревне Замокровье Рогачевского района Гомельской области. В июле 1941-го прадедушка ушел на фронт. Весь его боевой путь проходил на передовой. Сначала он служил в пулеметной роте, в 1943 году – в роте автоматчиков.

Яна Архиреева:

А в 1944-м он уже был командиром стрелкового взвода армии 1-го Украинского фронта. Трижды за эти годы прадедушка был ранен. Один раз в него стрелял вражески снайпер. Но его спасла толстая кожаная сумка с документами, которую пуля не пробила.