«Визитная карточка столицы». Почему стоит принять участие в Минском полумарафоне?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Минский полумарафон – настоящий фестиваль спорта и здорового образа жизни. Идет активная подготовка к мероприятию. Давайте узнаем, чего от него ожидать. 11 сентября возле арки Национального олимпийского стадиона «Динамо» будет объявлен старт для всех участников полумарафона.

Виктория Минчукова, пресс-секретарь Белорусской федерации легкой атлетики:

Всем привет! Белорусская федерация легкой атлетики на связи. Любой полумарафон – это визитная карточка столицы, поэтому мы приглашаем всех стать частью такого яркого, самого масштабного бегового спортивного события нашей страны. Желающим предлагаются три дистанции: 5, 10 и 21 километр. На первую допускаются те, кому исполнилось 12 лет. 10 километров можно бежать уже с 16, а участие в самом дальнем забеге разрешено с 18 лет. Предварительно нужно зарегистрироваться, сделать это можно на сайте федерации или по ссылке в шапке профиля их Instagram. Виктория Минчукова:

Зарегистрироваться можно как индивидуальному участнику либо у нас есть командная регистрация. Вместе бежать проще. Многие коллективы придумывают даже костюмы, регистрируются командами, есть на сайте специальный раздел командной регистрации, бегут вместе со всеми.

Спешите принять участие, ведь количество мест ограничено. В 2022 году организаторы готовы принять 11 тысяч человек, и половина мест уже забронирована. В забеге примут участие не только минчане, но и гости столицы из других стран. Виктория Минчукова:

Школьники, студенты, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями бегут бесплатно дистанцию 5 километров, участие в дистанциях 10 и 21 километр платное. Один из участников Дмитрий 7 лет назад впервые испытал свои силы в этом мероприятии и сейчас с большим удовольствием совершает забеги на длинные дистанции и участвует в полумарафонах.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»:

Первые разы даже 3 километра было тяжеловато бежать. Я бежал три года подряд 5,5 километра для того, чтобы понять, что я улучшаю свой результат с каждым годом. Ну и потом уже рискнул перейти на 10,5 километра. Я всегда бегу для удовольствия, но сколько ни говори, что я там бегу ради удовольствия, а не ради результата – ничего подобного. Хочешь все-таки улучшить предыдущий результат. Я уверен, что будет точно так же. Для новичков самое последнее – ставить для себя какие-то результаты, надо просто бежать в удовольствие. Виктория в этом году решила бросить себе вызов и увеличила дистанцию забега до максимума.