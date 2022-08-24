Прямой эфир

«Визитная карточка столицы». Почему стоит принять участие в Минском полумарафоне?

24 августа 2022 12:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Валерия Яскевич, корреспондент:
Минский полумарафон – настоящий фестиваль спорта и здорового образа жизни. Идет активная подготовка к мероприятию. Давайте узнаем, чего от него ожидать. 

11 сентября возле арки Национального олимпийского стадиона «Динамо» будет объявлен старт для всех участников полумарафона. 

«Визитная карточка столицы». Почему стоит принять участие в Минском полумарафоне?-1

Виктория Минчукова, пресс-секретарь Белорусской федерации легкой атлетики:
Всем привет! Белорусская федерация легкой атлетики на связи. Любой полумарафон – это визитная карточка столицы, поэтому мы приглашаем всех стать частью такого яркого, самого масштабного бегового спортивного события нашей страны. 

Желающим предлагаются три дистанции: 5, 10 и 21 километр. На первую допускаются те, кому исполнилось 12 лет. 10 километров можно бежать уже с 16, а участие в самом дальнем забеге разрешено с 18 лет. Предварительно нужно зарегистрироваться, сделать это можно на сайте федерации или по ссылке в шапке профиля их Instagram. 

Виктория Минчукова:
Зарегистрироваться можно как индивидуальному участнику либо у нас есть командная регистрация. Вместе бежать проще. Многие коллективы придумывают даже костюмы, регистрируются командами, есть на сайте специальный раздел командной регистрации, бегут вместе со всеми.

«Визитная карточка столицы». Почему стоит принять участие в Минском полумарафоне?-4

Спешите принять участие, ведь количество мест ограничено. В 2022 году организаторы готовы принять 11 тысяч человек, и половина мест уже забронирована. В забеге примут участие не только минчане, но и гости столицы из других стран.

Виктория Минчукова:
Школьники, студенты, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями бегут бесплатно дистанцию 5 километров, участие в дистанциях 10 и 21 километр платное. 

Один из участников Дмитрий 7 лет назад впервые испытал свои силы в этом мероприятии и сейчас с большим удовольствием совершает забеги на длинные дистанции и участвует в полумарафонах.

«Визитная карточка столицы». Почему стоит принять участие в Минском полумарафоне?-7

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста, председатель ОО «Белорусская ассоциация врачей»:
Первые разы даже 3 километра было тяжеловато бежать. Я бежал три года подряд 5,5 километра для того, чтобы понять, что я улучшаю свой результат с каждым годом. Ну и потом уже рискнул перейти на 10,5 километра. Я всегда бегу для удовольствия, но сколько ни говори, что я там бегу ради удовольствия, а не ради результата – ничего подобного. Хочешь все-таки улучшить предыдущий результат. Я уверен, что будет точно так же. Для новичков самое последнее – ставить для себя какие-то результаты, надо просто бежать в удовольствие. 

Виктория в этом году решила бросить себе вызов и увеличила дистанцию забега до максимума. 

«Визитная карточка столицы». Почему стоит принять участие в Минском полумарафоне?-10

Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Для меня это третий полумарафон, в этом году решилась на самую длинную дистанцию. Потому что не так давно принимала участие в Открытом чемпионате Беларуси по легкой атлетике в любительском забеге на 10 тысяч метров среди женщин. Очень хороший опыт для тех, кто хочет прогрессировать. Я на самом деле не обладаю таким большим опытом беговым, есть к чему стремиться. Безусловно, нужно выходить из зоны комфорта и какие-то себе цели устанавливать. Цель у меня была – выбежать из часа, и я это преодолела. На полумарафон ставлю себе цель не гнаться за временем.

«Визитная карточка столицы». Почему стоит принять участие в Минском полумарафоне?-13

# Минский полумарафон # общество # Валерия Яскевич # Виктория Минчукова # Дмитрий Шевцов # Виктория Меннанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Не оформляйте доверенностей. Как продать подержанный автомобиль?
24 августа 2022 12:03

Не оформляйте доверенностей. Как продать подержанный автомобиль?

«Не было никаких сомнений, что здесь должна появиться картина Беларуси». Как прошёл конкурс на лучшую арт-скамейку?
24 августа 2022 11:21

«Не было никаких сомнений, что здесь должна появиться картина Беларуси». Как прошёл конкурс на лучшую арт-скамейку?

Кроме работы горячие напитки и конкурсы для детей. Как прошли весенние субботники в Минске и какие планы на осень?
24 августа 2022 11:04

Кроме работы горячие напитки и конкурсы для детей. Как прошли весенние субботники в Минске и какие планы на осень?