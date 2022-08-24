«Не было никаких сомнений, что здесь должна появиться картина Беларуси». Как прошёл конкурс на лучшую арт-скамейку?

Минск готовится к новому сезону подарков в виде объектов благоустройства, новостроек, новых аллей и скверов, зон отдыха. Город становится краше и зеленее. Но чего не хватает по мнению жителей столицы и тех, чья профессия город украшать? Об этом рассказали в программе « Большой город » на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ : Недавно в Минске прошел конкурс новых аллей и арт-скамеек, чтобы определить лучшие зону отдыха и лавочку. Идея прекрасная для всех: и предприятиям показать свой креатив, и городским паркам и скверам дополнительные элементы благоустройства без затрат бюджетных средств. Победила стеклянная скамейка-флорариум, оснащенная солнечной батареей, с помощью которой любой желающий сможет зарядить свой гаджет. USB-порты прилагаются.

Екатерина Забенько: А у мерча Первого появились последователи в рядах Минского городского хозяйства, и уже легендарный хэштег «Любимую не отдают» красуется на арт-объекте – гигантской скамье. Это дело рук сотрудников Минского городского жилищного хозяйства. Расскажите, как родилась идея, что собой представляет эта скамейка и какое место в конкурсе она все-таки заняла?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Когда мы собирались в своем коллективе (эта идея коллективная, а не одного человека), не было никаких сомнений, что мы хотим показать наше отношение к родине. Да, скамейка многофункциональная. Хоть она является арт-скамейкой, но она используется и как фотозона. Уже в первые дни установки мы заметили, что она очень полюбилась нашим маленьким минчанам.

Екатерина Забенько:

Дети любят куда-нибудь выше залезть.

Марина Толстик:

Да, и чувствуют себя, наверное, взрослее. А взрослые, когда присаживаются на эту скамейку, чувствуют себя детьми. В основу идеи, конечно, легла наша Беларусь. У нас сегодня много возможностей появилось видеть и открыть Республику Беларусь с новой стороны. Поля, леса, луга настолько завораживающие, что не было никаких сомнений, что здесь должна появиться картина Беларуси.