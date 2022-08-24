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«Не было никаких сомнений, что здесь должна появиться картина Беларуси». Как прошёл конкурс на лучшую арт-скамейку?

24 августа 2022 11:21
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Минск готовится к новому сезону подарков в виде объектов благоустройства, новостроек, новых аллей и скверов, зон отдыха. Город становится краше и зеленее. Но чего не хватает по мнению жителей столицы и тех, чья профессия город украшать? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

«Не было никаких сомнений, что здесь должна появиться картина Беларуси». Как прошёл конкурс на лучшую арт-скамейку?-1

Екатерина Забенько, СТВ:  
Недавно в Минске прошел конкурс новых аллей и арт-скамеек, чтобы определить лучшие зону отдыха и лавочку. Идея прекрасная для всех: и предприятиям показать свой креатив, и городским паркам и скверам дополнительные элементы благоустройства без затрат бюджетных средств. Победила стеклянная скамейка-флорариум, оснащенная солнечной батареей, с помощью которой любой желающий сможет зарядить свой гаджет. USB-порты прилагаются.  

«Не было никаких сомнений, что здесь должна появиться картина Беларуси». Как прошёл конкурс на лучшую арт-скамейку?-4

Екатерина Забенько:  
А у мерча Первого появились последователи в рядах Минского городского хозяйства, и уже легендарный хэштег «Любимую не отдают» красуется на арт-объекте – гигантской скамье. Это дело рук сотрудников Минского городского жилищного хозяйства. Расскажите, как родилась идея, что собой представляет эта скамейка и какое место в конкурсе она все-таки заняла?  

«Не было никаких сомнений, что здесь должна появиться картина Беларуси». Как прошёл конкурс на лучшую арт-скамейку?-7

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:  
Когда мы собирались в своем коллективе (эта идея коллективная, а не одного человека), не было никаких сомнений, что мы хотим показать наше отношение к родине. Да, скамейка многофункциональная. Хоть она является арт-скамейкой, но она используется и как фотозона. Уже в первые дни установки мы заметили, что она очень полюбилась нашим маленьким минчанам.  

Екатерина Забенько:  
Дети любят куда-нибудь выше залезть.  

Марина Толстик:  
Да, и чувствуют себя, наверное, взрослее. А взрослые, когда присаживаются на эту скамейку, чувствуют себя детьми. В основу идеи, конечно, легла наша Беларусь. У нас сегодня много возможностей появилось видеть и открыть Республику Беларусь с новой стороны. Поля, леса, луга настолько завораживающие, что не было никаких сомнений, что здесь должна появиться картина Беларуси.  

«Не было никаких сомнений, что здесь должна появиться картина Беларуси». Как прошёл конкурс на лучшую арт-скамейку?-10

Екатерина Забенько:  
Как раз в тему уборочной кампании. Президент почти не выходит с полей, постоянно находится среди тех людей, которые добывают сейчас урожай для нас.  

Марина Толстик:  
И для нас это стало любимой темой.  

Екатерина Забенько: «Наша диктатура – это чистота и порядок, а ваша демократия – это грязь, неухоженность». Подробности здесь.  

# Конкурс # общество # Екатерина Забенько # Марина Толстик # Фотофакт

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