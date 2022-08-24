Не оформляйте доверенностей. Как продать подержанный автомобиль?

Продать подержанный автомобиль можно двумя способами: оформить договор купли-продажи в простой письменной форме либо составить специальную счет-справку. Причем в обоих случаях сделки подлежат обязательной регистрации в ГАИ, иначе переход права собственности на машину не произойдет.

Татьяна Кожемяченок, адвокат Минской областной коллегии адвокатов: Счет-справку может выписать только соответствующая организация: юридическое лицо или ИП, для которых этот вид деятельности является сопутствующим – автосалоны, автохаусы. И обязательно при оформлении счет-справки рекомендую покупателю обратить внимание на то, что в счет-справке указывается наименование продавца, юридического лица или ИП. В обязательном порядке прописывается учетный номер налогоплательщика.

Зачастую приобрести желанную иномарку покупателям предлагают и через оформление доверенности – способ весьма сомнительный. Продать машину таким путем невозможно. Доверенность позволяет лишь передать право на управление транспортным средством, но не более того.

Татьяна Кожемяченок:

Какие риски существуют для лица, которое приобрело авто по доверенности: собственник автомобиля, который выдал доверенность, может аннулировать доверенность, прекратить ее действие. Кроме того, со смертью собственника автомобиля прекращается действие доверенности. При разделе совместно нажитого имущества между супругами автомобиль может быть выделен второму супругу. Кроме того, у владельца авто могут быть долговые обязательства, и тогда автомобиль за это может быть арестован.