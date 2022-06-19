Когда аэродром атаковали 27 самолётов, они открыли огонь, и ни одна бомба не упала на землю. Какие подвиги совершил Алексей Бибин?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Анна Юрачка, ученица гимназии №14 Минска:
Наш прадед Бибин Алексей Семенович родился 28 июня 1922 года в деревне Матченки Смоленской области. 16 июля 1941 года был призван в Красную армию, воевал на Северо-Западном фронте, участвовал в обороне Ленинграда, где был тяжело контужен. После госпиталя его направили на курсы младших лейтенантов. Окончив курсы, он воевал на Сталинградском фронте.
Юлия Юрачка, ученица гимназии №14 Минска:
Летом 1943 года командовал взводом армейского зенитно-артиллерийского полка 8-й воздушной армии. Проводил большую работу по подготовке взвода к выполнению поставленных боевых задач по прикрытию аэродромов. В конце июля 43-го года метким огнем зенитчиков нашего прадеда несколько раз отражались атаки немецких самолетов. Когда аэродром одновременно атаковали 27 немецких самолетов, они вовремя открыли интенсивный огонь, благодаря чему ни одна бомба не упала на самолет, стоящий на земле.
Анна Юрачка:
В дальнейшем в составе 4-го Украинского фронта освобождал Западную Украину, участвовал и освобождал Чехословакию. 16 апреля 45-го года при налете немецких самолетов он сбил три вражеских самолета. Войну закончил в звании старший лейтенант в Братиславе.
Юлия Юрачка:
После окончания войны он продолжил службу в советской армии. Был уволен в запас в звании майора. Наш прадедушка прошел всю войну, был два раза ранен и три раза контужен. Жил в Смоленске. Был награжден двумя Орденами Отечественной войны II степени, двумя Орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу» и рядом других медалей, а также польской медалью «За Одру, Нису и Балтику».
Спасибо герою моей семьи. Спасибо героям моей страны!
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