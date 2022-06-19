Когда аэродром атаковали 27 самолётов, они открыли огонь, и ни одна бомба не упала на землю. Какие подвиги совершил Алексей Бибин?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Анна Юрачка, ученица гимназии №14 Минска:

Наш прадед Бибин Алексей Семенович родился 28 июня 1922 года в деревне Матченки Смоленской области. 16 июля 1941 года был призван в Красную армию, воевал на Северо-Западном фронте, участвовал в обороне Ленинграда, где был тяжело контужен. После госпиталя его направили на курсы младших лейтенантов. Окончив курсы, он воевал на Сталинградском фронте.

Юлия Юрачка, ученица гимназии №14 Минска:

Летом 1943 года командовал взводом армейского зенитно-артиллерийского полка 8-й воздушной армии. Проводил большую работу по подготовке взвода к выполнению поставленных боевых задач по прикрытию аэродромов. В конце июля 43-го года метким огнем зенитчиков нашего прадеда несколько раз отражались атаки немецких самолетов. Когда аэродром одновременно атаковали 27 немецких самолетов, они вовремя открыли интенсивный огонь, благодаря чему ни одна бомба не упала на самолет, стоящий на земле.