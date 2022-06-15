Принял присягу, когда Зельву бомбили. Каким был военный путь Ивана Силивончика?

Лидия Камлюк, ученица гимназии № 14 Минска:

Мой прадедушка Иван Терентьевич Силивончик родился в 1920 году в деревне Хотляны. До войны работал на строительстве авиазавода в Минске. В мае 1941-го был призван в ряды советской армии. Службу начал в городе Зельва на западе Беларуси. 22 июня 1941 года принял присягу. В этот же день Зельву бомбили. Гарнизон был разгромлен. Выжившие военнослужащие организовались в группы и, двигаясь вслед за фронтом, вышли из окружения под городом Орел.

Мой прадедушка служил в пехоте. Получил два ранения и попал в госпиталь. Возвращаясь на фронт, по совету военного попутчика представился заряжающим артиллерийского орудия. Во время боев на Курской дуге получил тяжелые ранения. Лечился в госпиталях до 1944 года. Награжден медалью «За отвагу».