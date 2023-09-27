При каких условиях в Минске включат отопление? Рассказала гендиректор столичного ЖКХ

Екатерина Забенько, СТВ : Мария Анатольевна, у вас тоже было жаркое лето. Вы уже готовились к зиме. Все предприятия и объекты в целом без проблем получили паспорта готовности?

Все на субботник – этот призыв всегда актуален в Беларуси, потому что мы любим, когда чисто, нам нравится все делать вместе. И мы все заинтересованы в том, чтобы был благоустроен каждый сквер и двор. В программе « Большой город » на СТВ о месячнике по наведению порядка и о том, какие подарки минчанам делают городские власти, коммунальные службы и сами жители в виде зон отдыха и цветников.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Действительно, мы уже с лета начали готовиться к зимнему периоду. Еще до 1 сентября все предприятия ЖКХ получили 100 % паспорта готовности. Я с уверенностью могу сказать, что мы готовы к зимнему периоду.

Екатерина Забенько:

Можно ли прогнозировать начало отопительного сезона? Минчане как-то традиционно ждут, городские власти курируют, но мы ждем, естественно, подходящую температуру и будем греться.

Марина Толстик:

Действительно, вопрос включения отопления интересует большинство минчан. Но сегодня в Минске сохраняется устойчивая теплая погода, и мне кажется, что это еще то время, когда можно посещать парки, скверы, наверное, и дворовые территории, наслаждаться теми моментами, уникальными объектами, которые созданы в этом году. А что касается включения отопления, то вы правы. Оно регламентировано, зависит от среднесуточной температуры. По регламентам, которые определяют включение отопления, среднесуточная температура должна на протяжении пяти дней составлять плюс 8 градусов или менее. Мы пока ждем. Хочу сказать, что сегодня уже жилищно-эксплуатационные участки полностью заполнились системой, химически очищенной водой. Ну и ждем старта, когда погода даст добро на включение отопления.

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