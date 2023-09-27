Тренажёрный зал из подручных материалов! Рассказываем про необычные места в Минске

Все на субботник – этот призыв всегда актуален в Беларуси, потому что мы любим, когда чисто, нам нравится все делать вместе. И мы все заинтересованы в том, чтобы был благоустроен каждый сквер и двор. В программе «Большой город» на СТВ о месячнике по наведению порядка и о том, какие подарки минчанам делают городские власти, коммунальные службы и сами жители в виде зон отдыха и цветников. Екатерина Забенько, СТВ:

Минская ЖКХ отвечает минчанам взаимностью за активность. Новая прекрасная инициатива – это создание общественного пространства во дворах, которое имеет большие перспективы. Итого, вместе с новыми зонами отдыха от Мингорисполкома и администраций районов количество живописных и креативных площадок в столице растет с каждым годом. На данный момент их уже 45. Давайте посмотрим, как оценили собственную работу по благоустройству городские власти.

Такого еще не было. И к этой реакции уже привыкли те, кто дарит минчанам повод для радости и удивления, когда рядом с домом появляются новые маршруты, фотозона. Осенний объезд – традиционное мероприятие, которое подводит итоги большой работы за год. Уже стало правилом для администраций: минимум две точки на карте района, которые станут местом притяжения для жителей столицы. Как правило, их открывают в преддверии знаковых и праздничных дат.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Создание таких мест – это очень значимо для города. И мы акцентируем внимание администраций районов на то, чтобы где-то не на одной площадке был сделан акцент, а мы делали много мест для отдыха жителей города, где каждый человек может спокойно прийти с детьми, отдохнуть, позаниматься спортом, почитать книгу. Все эти площадки обустраиваются без привлечения бюджетных средств. Каждую зеленую зону стараются сделать уникальной с помощью необычных скульптур, скамеек и оборудования. Креативно используют и природные материалы. Например, озелененную территорию на улице Горецкого украсили фигуры из деревьев, пострадавших после урагана.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района:

Бурелом, который произошел, тоже не пропал даром. Мы здесь сделали разного рода фигуры, разного рода лежаки, в том числе и сиденья. То есть различные формы архитектурные, которые здесь есть, – это все из естественных материалов, которые произрастают из наших деревьев.

Екатерина Забенько:

И еще одна зона отдыха, которая в качестве бонуса досталась минчанам, прежде всего жителям дворов по проспекту Рокоссовского. Здесь можно оставить велосипед на специальной парковке, подзарядить свой мобильный телефон, сделать кофе-паузу и отдохнуть в беседке под солнечными батареями. К марафону обустройства площадок для отдыха подключилась столичная ЖКХ. Концепция «Комфортный двор». Это особенно приятно тем, кто не имеет возможность часто посещать парки и скверы, зато родной дом стал главным местом притяжения. Выбор места – не лотерея. В данном случае сложился удачный комплекс с обновленной детской площадкой и капитально отремонтированными подъездами.

Александр Коновко, директор ГП «ЖЭУ № 1 Ленинского района Минска»:

Эту площадку тоже планируем доработать, поставить здесь освещение от солнечных батарей, чтобы в темное время суток жильцы могли поиграть с детьми на детской площадке. Конечно, будем продолжать данную работу на других жилых домах, которые у нас есть в районе. Кто станет счастливым обладателем следующей беседки или комплекса для отдыха – вы можете попросить об этом свою администрацию или столичную ЖКХ.

Екатерина Забенько:

Минчане все чаще подключаются к городской инициативе по созданию зон отдыха и спортивных площадок. Оказывается, для этого не всегда нужны деньги. Достаточно проявить смекалку и использовать подручные средства. Грех не воспользоваться возможностью. Идея создания тренажерного зала в орешнике появилась еще в период пандемии, когда посещение спортивных центров было ограничено и абонемент пришлось организовать самостоятельно.

Екатерина Забенько:

Диски для штанги из бетона. Все снаряды сварены вручную. Но это лишь добавляет колорита спортивной площадки, которая в народе получила название «Лесная качалка». Я попробую. Планировалось, что эта импровизированная тренажерка станет семейной площадкой, но народная молва быстро сделала рекламу зеленому залу. И сегодня здесь бывает не менее многолюдно, чем в фитнес-клубе. Свежий воздух, бесплатный вход, общение по интересам.

Бодри Гринкевич, создатель импровизированной спортивной площадки:

Ну и папы ходят с детьми от пяти лет и старше. И мамы приходят сюда с детьми. Команда пожилых, которые, как говорится, приходят сюда стабильно по утрам, занимаются, делают такие легкие упражнения для здоровья, общаются между собой. Бодри признается, что раньше его образ жизни был далек от спорта. Он бы никогда не поверил, что станет создателем тренажерки Open Air. И очень жалеет, что не приобщился к здоровому образу жизни раньше и не подарил такую возможность другим. Теперь энтузиаст уверен, что здоровый дух способен решить и многие жизненные проблемы.

Бодри Гринкевич:

Он меняет образ мышления, образ жизни. Спорт создает новые отношения в семье, в окружающем коллективе. Несмотря на то, что лесная качалка обходится безохранно, еще ни один снаряд не пострадал. Место силы вандализм обойдет.

Екатерина Забенько:

Не нужно ждать повод для того, чтобы подарить цветы. За настроение жителей по улице Налибокской отвечает Алина Анатольевна. Она создала целый палисадник, которым на протяжении всего лета, да и сейчас, наслаждаются все соседи. За это Алина Анатольевна тоже получила цветы, правда, от руководства города, и новый почетный статус – «Минчанин года». Это история о том, что никогда не поздно повторить судьбу Золушки, даже если уже 14 лет на пенсии. Сначала кусты роз, труд на благо двора, а потом большая сцена, внимание прессы, награда из рук мэра Минска.