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В Минске за сутки выявлено более 42 нарушений ПДД водителями маршруток

27 сентября 2023 14:41
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Новости Беларуси. Количество дорожно-транспортных происшествий в Минске с начала года снизилось более чем на 10 % в сравнении с аналогичным периодом 2022-го, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске за сутки выявлено более 42 нарушений ПДД водителями маршруток-1

В то же время чаще стали фиксировать ДТП с участием пользователей средств персональной мобильности. Основная причина – проезд пешеходных переходов на красный свет. Поэтому такая категория граждан – под особым контролем. В фокусе внимания инспекторов и перевозчики пассажиров. Так, в эти дни в столице усиленно проверяют работу автобусов и маршрутных такси. Только за последние сутки выявили 42 нарушения ПДД водителями маршруток.

В Минске за сутки выявлено более 42 нарушений ПДД водителями маршруток-4

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Основной упор сосредоточен на правилах соблюдения перевозки самими транспортными предприятиями. В том числе на соблюдение правил дорожного движения теми же пассажирами, воспользовавшиеся автобусом, общественным транспортном либо автомобильными такси.

В Минске за сутки выявлено более 42 нарушений ПДД водителями маршруток-7

К сожалению, общественный транспорт нередко становится участником ДТП. Только в столице по вине водителей маршруток и городских автобусов за январь-август произошло 17 аварий.

# Общественный транспорт # общество # Сергей Бабич # Новости Минска и Минской области

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