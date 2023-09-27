Как посадить дерево в своём дворе? Рассказали из «Минскзеленстроя»

Все на субботник – этот призыв всегда актуален в Беларуси, потому что мы любим, когда чисто, нам нравится все делать вместе. И мы все заинтересованы в том, чтобы был благоустроен каждый сквер и двор. В программе «Большой город» на СТВ о месячнике по наведению порядка и о том, какие подарки минчанам делают городские власти, коммунальные службы и сами жители в виде зон отдыха и цветников. Екатерина Забенько, СТВ:

Екатерина Юрьевна, какие планы по озеленению в этот горячий период для «Минскзеленостроя»?

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству УП «Минскзеленстрой»:

Предприятия системы «Минскзеленстроя» в благоприятный осенний период планируют высадить порядка 10 тысяч деревьев и около 150 тысяч кустарников. Конечно, эти мероприятия будут проводиться после массового листопада деревьев, древесно-кустарниковых насаждений. Кроме того, проводится месячник по наведению порядка. В нашей системе также запланированы эти мероприятия. Мы планируем очистить территорию от листвы. Это где-то 9,5 гектара этой территории. Мы еще очищаем те места, где планируем в следующем году создание новых зон отдыха. Как правило, это какие-то труднодоступные места. Кроме этих мероприятий мы еще планируем высадить в рамках месячника около 3 тысяч деревьев и где-то 108 тысяч кустарников, отремонтировать малые архитектурные формы, выполнить работу по ремонту газона дорожно-тропиночной сети. Екатерина Забенько:

Хватит ли деревьев и кустарников для того, чтобы посадить этой осенью, и будет ли возможностью у минчан вам помочь? Потому что все это дело очень любят, особенно за последние годы, когда все стали активно принимать участие в посадке целых аллей, скверов и парков. Екатерина Короткина:

Посадочных материалов, конечно, достаточно. Любой гражданин может обратиться в любую организацию «Минскзеленстроя», оставить свои пожелания по участию под руководством специалиста, который курирует посадки, эти деревья и кустарники будут высажены, потому что любое дерево и куст должны высаживаться по технологии.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В Минске уже на протяжении нескольких лет создан программный продукт «Зеленый двор вместе», давно полюбившийся минчанам, благодаря которому каждый житель может оставить свое желание в части посадки, место указать, где он хочет посадить дерево либо кустарник. Мы призываем жителей воспользоваться этим программным продуктом, чтобы нам систематизировать совместную работу на предстоящий период. Екатерина Забенько:

Вернемся к конкурсам профмастерства, они проходят из среди сотрудников «Минскзеленстроя». «Минский мастер», наверное, самый популярный из них. И там уже можно показать все свои способности, весь креатив. Как в целом оцениваете и итоги конкурса, и профессионализм ваших коллег? Екатерина Короткина:

Конкурс проходит на территории Центрального детского парка. Соответственно, тематика у нас детская. Предварительно мастера каждого административного района разрабатывают проекты. Площадка, выделенная каждому «Зеленстрою», – это где-то два на два метра. После согласования данного цветника проводится конкурс. В этом году у нас победителем признан «Зеленстрой» Партизанского района со своим цветничком «Цветочный город». Второе место – «Зеленстрой» Московского района. Эта композиция называется «Сладких снов». И третье место – управление центром «Минскзеленстроя» – «Зайчик на полянке». Все номинации были награждены дипломами, денежными вознаграждениями. Екатерина Забенько:

То есть стимул есть участвовать в любом случае. Владимир Владимирович, стимул есть поучаствовать, наверное, у представителей КОТОСов, где, возможно, не все обладают образованием сотрудников «Зеленстроя», но цветники какие красивые они представляют даже на тех же смотрах-конкурсах.

Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ № 1 Советского района Минска»:

Хочу отметить, что с каждым годом цветники становятся лучше, краше. Мы учитываем тенденции в мировой культуре и берем много идей у наших коллег из «Зеленстроя», много интересного подчеркиваем. В городе очень много различных цветников, форм. Естественно, мы все это... Мы учимся, перекладываем это все во дворы. И хочу отметить, что «Зеленстрой» – это территория города, центральная часть. Это проспекты, это главные улицы. А мы – это там, где мы живем, где ежедневно находимся – это дворы. И хочу отметить, что каждый год он становится профессиональным, наши цветники ничем не уступают, это хорошо, мы учимся. Появляются разнообразные растения, каждый год все новое и новое. Это большое спасибо и тем питомникам, которые выращивают эти цветы. Даже сейчас на субботник можно выбрать несколько видов красиво цветущих кустарников. Ежегодно летом и осенью проходят конкурсы цветников, в которых участвуют жители. Город замечает, город видит, поощряет. Также мы представляем свой урожай, который выращиваем на дачах. Екатерина Забенько:

Заодно кабачки можно все раздать, которых чрезмерное количество, как правило. Владимир Устинович:

Тоже какое-то подспорье даже в домашнем хозяйстве. Екатерина Забенько:

Смотрите, призовые деньги – как они используются и действительно ли собственными силами можно реализовывать по-настоящему значимые проекты?