Как посадить дерево в своём дворе? Рассказали из «Минскзеленстроя»
Все на субботник – этот призыв всегда актуален в Беларуси, потому что мы любим, когда чисто, нам нравится все делать вместе. И мы все заинтересованы в том, чтобы был благоустроен каждый сквер и двор. В программе «Большой город» на СТВ о месячнике по наведению порядка и о том, какие подарки минчанам делают городские власти, коммунальные службы и сами жители в виде зон отдыха и цветников.
Екатерина Забенько, СТВ:
Екатерина Юрьевна, какие планы по озеленению в этот горячий период для «Минскзеленостроя»?
Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству УП «Минскзеленстрой»:
Предприятия системы «Минскзеленстроя» в благоприятный осенний период планируют высадить порядка 10 тысяч деревьев и около 150 тысяч кустарников. Конечно, эти мероприятия будут проводиться после массового листопада деревьев, древесно-кустарниковых насаждений. Кроме того, проводится месячник по наведению порядка. В нашей системе также запланированы эти мероприятия. Мы планируем очистить территорию от листвы. Это где-то 9,5 гектара этой территории. Мы еще очищаем те места, где планируем в следующем году создание новых зон отдыха. Как правило, это какие-то труднодоступные места. Кроме этих мероприятий мы еще планируем высадить в рамках месячника около 3 тысяч деревьев и где-то 108 тысяч кустарников, отремонтировать малые архитектурные формы, выполнить работу по ремонту газона дорожно-тропиночной сети.
Екатерина Забенько:
Хватит ли деревьев и кустарников для того, чтобы посадить этой осенью, и будет ли возможностью у минчан вам помочь? Потому что все это дело очень любят, особенно за последние годы, когда все стали активно принимать участие в посадке целых аллей, скверов и парков.
Екатерина Короткина:
Посадочных материалов, конечно, достаточно. Любой гражданин может обратиться в любую организацию «Минскзеленстроя», оставить свои пожелания по участию под руководством специалиста, который курирует посадки, эти деревья и кустарники будут высажены, потому что любое дерево и куст должны высаживаться по технологии.
Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В Минске уже на протяжении нескольких лет создан программный продукт «Зеленый двор вместе», давно полюбившийся минчанам, благодаря которому каждый житель может оставить свое желание в части посадки, место указать, где он хочет посадить дерево либо кустарник. Мы призываем жителей воспользоваться этим программным продуктом, чтобы нам систематизировать совместную работу на предстоящий период.
Екатерина Забенько:
Вернемся к конкурсам профмастерства, они проходят из среди сотрудников «Минскзеленстроя». «Минский мастер», наверное, самый популярный из них. И там уже можно показать все свои способности, весь креатив. Как в целом оцениваете и итоги конкурса, и профессионализм ваших коллег?
Екатерина Короткина:
Конкурс проходит на территории Центрального детского парка. Соответственно, тематика у нас детская. Предварительно мастера каждого административного района разрабатывают проекты. Площадка, выделенная каждому «Зеленстрою», – это где-то два на два метра. После согласования данного цветника проводится конкурс. В этом году у нас победителем признан «Зеленстрой» Партизанского района со своим цветничком «Цветочный город». Второе место – «Зеленстрой» Московского района. Эта композиция называется «Сладких снов». И третье место – управление центром «Минскзеленстроя» – «Зайчик на полянке». Все номинации были награждены дипломами, денежными вознаграждениями.
Екатерина Забенько:
То есть стимул есть участвовать в любом случае. Владимир Владимирович, стимул есть поучаствовать, наверное, у представителей КОТОСов, где, возможно, не все обладают образованием сотрудников «Зеленстроя», но цветники какие красивые они представляют даже на тех же смотрах-конкурсах.
Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ № 1 Советского района Минска»:
Хочу отметить, что с каждым годом цветники становятся лучше, краше. Мы учитываем тенденции в мировой культуре и берем много идей у наших коллег из «Зеленстроя», много интересного подчеркиваем. В городе очень много различных цветников, форм. Естественно, мы все это... Мы учимся, перекладываем это все во дворы. И хочу отметить, что «Зеленстрой» – это территория города, центральная часть. Это проспекты, это главные улицы. А мы – это там, где мы живем, где ежедневно находимся – это дворы. И хочу отметить, что каждый год он становится профессиональным, наши цветники ничем не уступают, это хорошо, мы учимся. Появляются разнообразные растения, каждый год все новое и новое. Это большое спасибо и тем питомникам, которые выращивают эти цветы. Даже сейчас на субботник можно выбрать несколько видов красиво цветущих кустарников. Ежегодно летом и осенью проходят конкурсы цветников, в которых участвуют жители. Город замечает, город видит, поощряет. Также мы представляем свой урожай, который выращиваем на дачах.
Екатерина Забенько:
Заодно кабачки можно все раздать, которых чрезмерное количество, как правило.
Владимир Устинович:
Тоже какое-то подспорье даже в домашнем хозяйстве.
Екатерина Забенько:
Смотрите, призовые деньги – как они используются и действительно ли собственными силами можно реализовывать по-настоящему значимые проекты?
Владимир Устинович:
Что касается коллегиальных органов, это ежеквартальные конкурсы внутри района. Там призовые – от 60 до 80 базовых величин. Раз в год проходит городской конкурс. Первое место – это 90 базовых, 70-80 базовых за второе и третье места. 50 % этих денежных средств идет на поощрение членов КОТОСа. Это важно отметить. И я скажу, что большинство членов КОТОСа тратят эти деньги не на себя, они вкладывают в клумбы, в цветники, в малые архитектурные формы, практически все деньги идут на развитие микрорайона.
Екатерина Забенько:
Лето было засушливым, уверена, было много проблемных вопросов для того, чтобы сохранить всю ту самую красоту, цветочное оформление в городе. Но я надеюсь, что прогнозы по осени будут лучше. Что будет посажено, обязательно приживется, взойдет и даст свои плоды.
Екатерина Короткина:
Все работы по поливу как зеленых насаждений, древесных кустарников, так и цветочных, выполнялись в ночную смену. Потому что в жару полив вреден для растений, особенно для цветочных растений. Поэтому минимум 60 единиц техники участвовали в ночном поливе. Это где-то еще по 3-4 рейса.
«Это весело, модно». Как жители Минска относятся к субботникам? Подробности здесь.