Новости по тегу #Отопительный сезон

Тепло приходит в дома минчан.
Батареи включают в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. Также в первоочередном списке – музеи, госархивы, библиотеки и гостиницы.
Паспорта готовности получили около 98 % потребителей и теплоисточников.
Из 92 запланированных паспортов готовности теплоисточников уже получена почти половина. Потребители тепла опережают график – документы оформлены примерно на 60 %.
В Витебске, несмотря на отопительный сезон и зимние морозы, начали подготовку к обновлению городской инфраструктуры.
В 40 районах страны доля локальных энергоресурсов превышает 70 %, а в некоторых уже приближается к 100 %.
Чтобы минимизировать неудобства для горожан, часть работ выполнена бестраншейным (закрытым) способом.
В первую очередь подключили социальные объекты. Соответствующее решение подписал губернатор центрального региона.
Теплые новости для жителей Гомельской и Витебской областей.
Это детские сады и школы, больницы, учреждения соцобеспечения, музеи и архивы, а также гостиницы и библиотеки.
25 сентября батареи станут горячими у потребителей первой очереди – в детских садах, школах, больницах и других социальных учреждениях, библиотеках, музеях, гостиницах...
Витебский регион первым в стране начинает отопительный сезон.
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