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Новости по тегу #Отопительный сезон

В Минске начали включать отопление в жилом фонде
01 октября 2026 18:08

В Минске начали включать отопление в жилом фонде

В Минске официально стартовал отопительный сезон
24 сентября 2026 11:27

В Минске официально стартовал отопительный сезон

Подготовка к отопительному сезону завершается в Беларуси
23 сентября 2026 17:20

Подготовка к отопительному сезону завершается в Беларуси

В Беларуси планомерно завершают подготовку к отопительному сезону
30 июля 2026 06:29

В Беларуси планомерно завершают подготовку к отопительному сезону

В Витебске реконструируют 18 километров теплосетей в 2026 году
23 февраля 2026 07:15

В Витебске реконструируют 18 километров теплосетей в 2026 году

Выгодно и рационально – Беларусь все активнее переходит на местные виды топлива
01 ноября 2025 17:15

Выгодно и рационально – Беларусь все активнее переходит на местные виды топлива

20 км водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду заменили в Минске
30 сентября 2025 17:46

20 км водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду заменили в Минске

Отопительный сезон начался в Минской области
29 сентября 2025 14:50

Отопительный сезон начался в Минской области

В Витебской и Гомельской областях включат отопление в жилом секторе
29 сентября 2025 13:35

В Витебской и Гомельской областях включат отопление в жилом секторе

В Минске начали включать отопление в социальных учреждениях
26 сентября 2025 13:36

В Минске начали включать отопление в социальных учреждениях

В Минске включают отопление – начнут с потребителей первой очереди
25 сентября 2025 17:44

В Минске включают отопление – начнут с потребителей первой очереди

В Витебской области начинается отопительный сезон на объектах соцсферы
25 сентября 2025 05:19

В Витебской области начинается отопительный сезон на объектах соцсферы