В медучреждения Минской области поставили первую партию вакцин для профилактики гриппа

Новости Беларуси. Первая партия вакцины для профилактики гриппа поступила в медучреждения Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сделать прививку можно в поликлиниках, работают также выездные бригады.

Для формирования иммунитета после процедуры требуется около трех недель. Поэтому врачи призывают не затягивать с вакцинацией. В первую очередь иммунизацию рекомендуют пройти людям из группы риска. Это пациенты с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем и те, кто в силу профессии общается с большим количеством людей.

Анжела Галенчик, заведующая отделом эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

На территорию Минской области поступила первая партия вакцин. Вакцина российского производства. Она приобретена за республиканский бюджет, также поступает вакцина, приобретенная за местный бюджет для определенной категории населения. Вакцина, которая прошла соответствующие уровни проверки. Она безопасна, иммуногенна, малореактогенна, то есть вакцина, которая способна создавать достаточно крепкий поствакцинальный иммунитет. Тем самым могут быть более низкие показатели побочных реакций при его применении, введении.