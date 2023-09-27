Марина Толстик: некоторые идеи, которые сегодня воплощает ЖКХ, – молодёжная инициатива

Все на субботник – этот призыв всегда актуален в Беларуси, потому что мы любим, когда чисто, нам нравится все делать вместе. И мы все заинтересованы в том, чтобы был благоустроен каждый сквер и двор. В программе «Большой город» на СТВ о месячнике по наведению порядка и о том, какие подарки минчанам делают городские власти, коммунальные службы и сами жители в виде зон отдыха и цветников. Екатерина Забенько, СТВ:

Владимир Владимирович, я знаю, что активно подключается молодежь. На территории Советского района как раз есть Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко. Учащимся предложили выполнить также проект дворов. Вроде бы, получилось очень неплохо. Будет ли продолжена эта работа?

Владимир Устинович, председатель КОТОС-59 ГП «ЖЭУ № 1 Советского района Минска»:

Они показали, как молодежь видит пространство, как нужно организовать, как нужно сделать. Определенные идеи мы воплощаем в жизнь. И, например, тот двор, который участвовал на смотре-конкурсе среди КОТОСов, там была воплощена идея малой архитектурной формы, аллея исторической памяти. Там были отражены самые знаковые архитектурные памятники Республики Беларусь. И получилось очень красиво и наглядно. Проходишь по этой аллее – душа радуется. Хочу большое спасибо сказать директору Анне Бойко. Мы работаем уже давно. Много идей мы воплотили. Хочу поблагодарить за их работу, будем дальше сотрудничать. Екатерина Забенько:

Для молодых людей это тоже такая прекрасная возможность попрактиковаться, где-то применить свои знания, которые они получили. Владимир Устинович:

Очень много идей подсмотрели у них. Екатерина Забенько:

Мария Анатольевна, я знаю, вы тоже активно работаете с молодежью. В проектах общественных пространств, которые вы сейчас уже начали создавать, которые появятся в каждом районе Минска, они также будут принимать свои участия. Есть уже своеобразный конкурс, есть требования. Там обязательно должны быть национальные колориты, народные традиции учтены, промыслы. Как себя проявляют эти ребята, действительно ли есть достойная работа?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Действительно, идеи, которые сегодня воплощают сотрудники ЖКХ в том числе являются идеями нашей молодежи. Но я бы здесь, наверное, хотела бы отметить уникальный проект «Минская смена 2023», где в системе ЖКХ наша молодежь также проявила большой интерес. Это не только колорит, это не только благоустроенность территории, но также предложен молодежью ряд уникальных проектов, которые мы планируем в ближайшее время рассмотреть к реализации. Екатерина Забенько:

Наверняка же минчане сейчас задаются вопросом: как нам проявить инициативу, чтобы именно в нашем дворе? Сейчас начнется битва за общественное пространство от системы ЖКХ. Есть ли возможность у минчан как-то проявить инициативу и даже в каком-то конкурсе поучаствовать?