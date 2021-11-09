«При чём здесь белорусские власти и при чём здесь Беларусь?» Кочанова эмоционально высказалась о беженцах на границе с Польшей

Новости Беларуси. На ситуацию, происходящую на белорусско-польской границе, остро отреагировали в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Кочанова особо подчеркнула, что отношение польских властей к мигрантам и молчание Евросоюза бесчеловечно. В верхней палате парламента возмущены абсурдным отношением польских властей к беженцам. В то же время негодование вызывают и заявления, что якобы в миграционном кризисе и его последствиях виновата именно Беларусь.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень сожалеем, что такое в XXI веке может происходить с людьми, что такое отношение может быть к людям. Это просто недопустимо. Это бесчеловечно, это не поддается никакому разуму. И этого нельзя допускать, с этим надо бороться всем. Самое страшное, что сегодня пытаются обвинить Беларусь в этом. У нас давно принят закон, позволяющий приезжать жителям 80 стран к нам без виз. И люди могут ехать туда, куда хотят. Мы этих людей не приглашали к себе в страну. Они едут в Евросоюз, они убегают от войны. Их пригласили, они едут на работу, они хотят жить в мире, в европейских странах. Почему сегодня происходит это? При чем здесь белорусские власти и при чем здесь Беларусь? При чем здесь наш народ? Конечно, мы возмущены поведением. И это надо прекращать.
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