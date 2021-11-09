Депутаты работают над законопроектом об ужесточении ответственности за призывы к санкциям: он должен действовать

Давление извне на нашу страну идет по всем фронтам. К примеру, попытки дестабилизировать ситуацию на наших производствах. И этим действиям в Овальном зале нашли ответ. Законопроект первостепенной важности – ужесточение ответственности за призывы к санкциям.

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня второе чтение по этому законопроекту. Вы видите, что сейчас у нас обратная начинается волна по призыву к санкциям в отношении нашей компании «Белавиа», в отношении наших предприятий основных, которые есть в нефтеперерабатывающей, калийной отрасли и так далее. Поэтому я считаю, что это достаточно назревший законопроект, который необходимо рассмотреть сегодня во втором чтении, принять его и соответствующим образом он должен работать, должен действовать.