Депутаты приняли в первом чтении и законопроект о СЭЗ. Какие именно полномочия перейдут от Президента правительству?
Новости Беларуси. Депутатам необходимо сосредоточить усилия на содействии в реализации перспективных инвестиционных и торгово-экономических проектов. Это подчеркнул Владимир Андрейченко на заседании шестой сессии Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Давление извне на нашу страну идет по всем фронтам. К примеру, попытки дестабилизировать ситуацию на наших производствах. И этим действиям в Овальном зале нашли ответ. Законопроект первостепенной важности – ужесточение ответственности за призывы к санкциям.
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Также депутаты приняли в первом чтении законопроект о ценных бумагах. Документ прекращает процедуру их выпуска и вводит ряд других новшеств, внесенных с учетом практики применения. Приняли в первом чтении и законопроект «О свободных экономических зонах». Отныне полномочия главы государства по изменению границ СЭЗ передадут правительству.
Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Предусматривается, что с инициативой изменения границ свободных экономических зон могут выступать областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет и администрация свободной экономической зоны. Также законопроектом предусмотрено, что решение о включении участков, предполагающих сельскохозяйственное назначение сельскохозяйственных земель, лесных земель лесного фонда будут приниматься Советом министров по согласованию Президента Республики Беларусь.
Приоритетом на ближайшую перспективу остается подготовка к конституционному референдуму.