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Иван Кубраков прокомментировал ситуацию с беженцами: на территории Республики Беларусь проблем с их поведением нет

09 ноября 2021 08:21
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Новости Беларуси. Ситуацию на границе прокомментировал и министр внутренних дел Беларуси. Иван Кубраков отметил, что нарушений законодательства со стороны мигрантов не зафиксировано. Они находятся на территории Республики Беларусь законно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Иван Кубраков прокомментировал ситуацию с беженцами: на территории Республики Беларусь проблем с их поведением нет-1

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:  
Охрана общественного порядка обеспечивается как в Минске, так и в приграничных районах. На сегодняшний день я не хочу сказать, что обстановка там нестабильная. Что касается территории Республики Беларусь, то каких-то проблем по поведению мигрантов нет. Я хочу сразу же отметить, что да, конечно, количество их возросло. Но мы как республика гостеприимная, всегда готовы принять всех. И на сегодня, да, эти люди бегут от войны, они пытаются пройти в Евросоюз. Наша задача, органов внутренних дел – обеспечить охрану общественного порядка, и она обеспечена. Много очень в интернете различного рода фейков, в том числе и по центру города. Да, их действительно большое количество. Да, есть поведение этих граждан, не совсем свойственное Республике Беларусь. Но мы проводим профилактическую беседу, они на нее очень правильно реагируют.  

Иван Кубраков прокомментировал ситуацию с беженцами: на территории Республики Беларусь проблем с их поведением нет-4

Глава ведомства подтвердил факт присутствия белорусских внутренних войск на приграничной территории. В стране есть резервы на случай обострения обстановки. Но пока негативного развития событий не прогнозируется.  

# Беженцы # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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