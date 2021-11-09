Иван Кубраков прокомментировал ситуацию с беженцами: на территории Республики Беларусь проблем с их поведением нет

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Охрана общественного порядка обеспечивается как в Минске, так и в приграничных районах. На сегодняшний день я не хочу сказать, что обстановка там нестабильная. Что касается территории Республики Беларусь, то каких-то проблем по поведению мигрантов нет. Я хочу сразу же отметить, что да, конечно, количество их возросло. Но мы как республика гостеприимная, всегда готовы принять всех. И на сегодня, да, эти люди бегут от войны, они пытаются пройти в Евросоюз. Наша задача, органов внутренних дел – обеспечить охрану общественного порядка, и она обеспечена. Много очень в интернете различного рода фейков, в том числе и по центру города. Да, их действительно большое количество. Да, есть поведение этих граждан, не совсем свойственное Республике Беларусь. Но мы проводим профилактическую беседу, они на нее очень правильно реагируют.