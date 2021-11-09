В беженцев на границе стреляли со стороны Польши. Видео

Новости Беларуси. Военные сопредельного государства открыли огонь по мигрантам на белорусско-польской границе. Видео, которое подтверждает выстрелы с польской стороны, записал один из беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две очереди из автомата по людям, не представляющим угрозу. Причем стреляли по беженцам, которые находятся на белорусской территории.

Напротив лагеря мигрантов выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе боевая. К линии границы со стороны Польши не допускают представителей СМИ, международных правозащитных и гуманитарных организаций для оказания помощи людям, которые хотят использовать свое право подать прошение о предоставлении статуса беженца на территории ЕС.

Ввиду отсутствия объективных причин для закрытия польского пункта пропуска «Кузница Белостоцкая» возможно, что данное решение принято польской стороной для исключения видеозаписи случайными свидетелями и обнародования фактов применения силы и оружия польскими военными в отношении беженцев. Все эти действия Польши направлены на сокрытие от общественности информации о реальных событиях, происходящих на польско-белорусской границе – подчеркивают в Госпогранкомитете Беларуси. Органы пограничной службы Беларуси продолжают нести службу в усиленном режиме.