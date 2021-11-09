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В беженцев на границе стреляли со стороны Польши. Видео

09 ноября 2021 11:02
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Новости Беларуси. Военные сопредельного государства открыли огонь по мигрантам на белорусско-польской границе. Видео, которое подтверждает выстрелы с польской стороны, записал один из беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В беженцев на границе стреляли со стороны Польши. Видео-1

Две очереди из автомата по людям, не представляющим угрозу. Причем стреляли по беженцам, которые находятся на белорусской территории.

В беженцев на границе стреляли со стороны Польши. Видео-4

Напротив лагеря мигрантов выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе боевая. К линии границы со стороны Польши не допускают представителей СМИ, международных правозащитных и гуманитарных организаций для оказания помощи людям, которые хотят использовать свое право подать прошение о предоставлении статуса беженца на территории ЕС.  

В беженцев на границе стреляли со стороны Польши. Видео-7

Ввиду отсутствия объективных причин для закрытия польского пункта пропуска «Кузница Белостоцкая» возможно, что данное решение принято польской стороной для исключения видеозаписи случайными свидетелями и обнародования фактов применения силы и оружия польскими военными в отношении беженцев. Все эти действия Польши направлены на сокрытие от общественности информации о реальных событиях, происходящих на польско-белорусской границе – подчеркивают в Госпогранкомитете Беларуси. Органы пограничной службы Беларуси продолжают нести службу в усиленном режиме.  

В беженцев на границе стреляли со стороны Польши. Видео-10

ГПК: ситуация на границе крайне напряжённая. Беженцы начали разрушать польские заграждения – читайте здесь.

Обстановка на польской границе остается напряженной. Тысячи мигрантов, прибывших к рубежам накануне, не теряют надежду попасть в страны ЕС. Среди беженцев много женщин и детей. Люди штурмуют колючий забор, уверяя, что не уйдут с границы. Но организовать прием в гостеприимной европейской демократии не готовы. Польские силовики кричат, что в Европе мигрантов не ждут. На попытки прорыва применяют слезоточивый газ. Специально для СТВ с границы передает корреспондент RT Константин Придыбайло.  

Стрельба и слезоточивый газ со стороны Польши. Что сейчас происходит на белорусско-польской границе с беженцами? – читайте здесь.

# Беженцы # общество # Константин Придыбайло # Фотофакт

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