Президенты Беларуси и России наблюдают за ходом учений стратегических сил с пусками баллистических ракет

Главы государств обсудили ряд важнейших вопросов: от совместного противодействия санкциям до геополитической ситуации в регионе. Особое внимание – сфере безопасности. Лидеры анонсировали совместное участие в мероприятиях по военному сотрудничеству. Наш Президент уже направился на эту встречу. Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет и вместе с Александром Лукашенко теперь наблюдает за маневрами из Ситуационного центра президента России в Кремле.