Президенты Беларуси и России наблюдают за ходом учений стратегических сил с пусками баллистических ракет

Новости Беларуси. Александр Лукашенко продолжает свой рабочий визит в Россию. Напомним, 18 февраля Президент нашей страны встретился с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко продолжает свой рабочий визит в Россию. Напомним, 18 февраля Президент нашей страны встретился с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы государств обсудили ряд важнейших вопросов: от совместного противодействия санкциям до геополитической ситуации в регионе. Особое внимание – сфере безопасности. Лидеры анонсировали совместное участие в мероприятиях по военному сотрудничеству. Наш Президент уже направился на эту встречу. Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет и вместе с Александром Лукашенко теперь наблюдает за маневрами из Ситуационного центра президента России в Кремле.
Читайте также:
«Обойдемся». Как Александр Лукашенко относится к санкциям в отношении Беларуси?
Обсудили Украину, совместную экономику и санкции. Подводим итоги переговорного дня Лукашенко и Путина
Лукашенко на встрече с Путиным: они пугают весь мир, что мы нападем на Украину. У нас в планах такого никогда не было