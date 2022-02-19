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Президенты Беларуси и России наблюдают за ходом учений стратегических сил с пусками баллистических ракет

19 февраля 2022 10:48
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко продолжает свой рабочий визит в Россию. Напомним, 18 февраля Президент нашей страны встретился с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президенты Беларуси и России наблюдают за ходом учений стратегических сил с пусками баллистических ракет-1

Главы государств обсудили ряд важнейших вопросов: от совместного противодействия санкциям до геополитической ситуации в регионе. Особое внимание – сфере безопасности. Лидеры анонсировали совместное участие в мероприятиях по военному сотрудничеству. Наш Президент уже направился на эту встречу. Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет и вместе с Александром Лукашенко теперь наблюдает за маневрами из Ситуационного центра президента России в Кремле.  

Президенты Беларуси и России наблюдают за ходом учений стратегических сил с пусками баллистических ракет-4

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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