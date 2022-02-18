Замужние женщины носили намитки. Чем отличалась одежда сакунов от других племён?

Новости Беларуси. Простотой и практичностью отличалась и одежда сакунов. При этом их строй легко было угадать по крою, а замужние женщины свой статус обязательно подчеркивали особым головным убором – намиткой или наметом, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Екатерина Сидорок, старший научный сотрудник Стародорожского историко-этнографического музея:

Одежда сакунов отличалась прямым кроем, без вставки каких-либо клинов. Это и экономия материалов. Опять возвращаемся с вами по кругу к тому, что они были практичными, были попроще. В костюме мужчины обязательный элемент – пояс, орнаментально украшенный, тканый или вышитый. В нашивке пояса закладывался сакральный смысл. Штаны шили очень интересным образом, там вставляли клин, то есть вставка. Галифе – не галифе, но штаны были очень интересные. В отличие от рубахи они были не прямого кроя. Своим головным убором девушка, женщина демонстрировала свое рукоделие, касательно вышивки и тонкости плотна. Это был рушник длиной 3-3,5 метра, украшенный узорами с двух сторон. Оба узора были лицевыми, не было изнаночной стороны. Кроме рукоделия женщины этот головной убор говорил о том, что она замужем. Ведь такой головной убор завивали исключительно замужние женщины.

Намитка – один из самых древних головных уборов у восточных славян. Но в каждом регионе она могла называться по-разному, например, «ширинка» или «хустка», и укладываться разными способами.

Яна Шипко, корреспондент:

Сложно представить, как этот 3-метровый рушник превратится в головной убор. Давайте пробовать. Сегодня и в 4 руки непросто выложить ручник так, как это делали местные женщины всего лишь чуть больше века назад. Яна Шипко:

Все, я глуха к внешним раздражителям, плохо слышу, по сторонам особо не посмотришь. Екатерина Сидорок:

Мы считаем, что именно поэтому семьи и были такими крепкими, женщина в таком головном уборе минимально слышала, а побольше была занята семейными хлопотами.

Яна Шипко:

Когда начинаешь все это завивать, думаешь, что не повезло родиться женщиной в то время. А потом так горделиво держишь голову. Екатерина Сидорок:

Вам очень идет такой головной убор.

Яна Шипко:

Спасибо.