Это часть племени дреговичей. Рассказываем об особенностях белорусских сакунов

Новости Беларуси. Современный Стародорожский район, юг Минской области. Так называемое «верхнее Полесье». Несколько деревень вблизи нынешнего райцентра в верхнем течении реки Птичь и населяли сакуны. Часть самого большого белорусского племени дреговичей. На самобытность этих полешуков обратил внимание этнограф и исследователь Полесья Исаак Сербов. Он и прозвал их сакунами – за характерный говор, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Сегодня у нас историческая остановка на стародорожской почтовой станции. На такой прекрасно сохранившейся прогулочной бричке мы заехали узнать, как здесь работали почтмейстеры, чем славилась земля сакунов и кто это такие?

Екатерина Сидорок, старший научный сотрудник Стародорожского историко-этнографического музея:

Отличительных особенностей было достаточно много. Первая – манера разговора, или гаворка. Гаворка наших предков была очень интересной, звучной, громкой. Глаголы заканчивались на звучное -са. Наеўса, напіўса. Именно поэтому ученый этнограф-фольклорист Исаак Сербов, который написал о наших предках довольно большую работу, он и прозвал их сакунами.

В 1915-м, когда Сербов поехал сюда в свою экспедицию, насчитывалось 10 200 сакунов. Вообще, Полесье этнограф называл отдельной интересной страной. Жителей ученый делил на общины. Изолированные лесами и болотами, в глухих местах, до которых сложно добраться, они сохраняли самобытность и неповторимый уклад жизни. В своих экспедициях Исаак Сербов сделал тысячи уникальных снимков. До наших дней сохранились всего несколько десятков фотографий, на которых запечатлены сакуны. На основе этих кадров и довольно подробного этнографического очерка в Старых Дорогах воссоздали хату белоруса-сакуна, где сегодня можно окунуться в быт предков.

До 17 века эти земли входили в состав Слуцкого княжества, а потом постепенно переходили во владения Радзивиллов и Витгенштейнов. Этим сакуны гордились. Вот какую цитату самих крестьян приводит Сербов. Послушаем, а заодно оценим своеобразность сакунского диалекта.

Селения сакунов тянулись длинными лентами. Лучший конец улицы с въезда называли белым, а противоположный черным. Отдельные концы улиц звались лавами. Возможно с тех пор, как обитатели болот строили дома на сваях, а с улицами их связывали лавы. В Дражно вся улица была как один бревенчатый мост. А едва зайдя в хату, можно было судить о хозяйственности и практичности сакунов.

Екатерина Сидорок:

Здесь у нас находятся орудия труда, то есть предметы, которыми обрабатывалась земля, которые использовались в обычной жизни, которые были направлены на обработку, кормление своей семьи, также говорим о том, что все это делалось хозяином дома. То есть это он изготавливал все орудия труда и использовал их. В сенях – все многообразие инструмента и инвентаря для сельского быта. Жернова и ступы, серпы и косы, сбруя и корыта. В наше время целый квест: угадать, для чего служил тот или иной предмет. Яна Шипко:

Если не смотреть на номерки, что под каким написано, то и не догадаешься, какое назначение имели предметы.

Екатерина Сидорок:

Весь инвентарь, который здесь представлен, удивляет своей простотой. То есть даже элементарный плуг, которым обрабатывали землю, не сильно отличается от первобытного орала. Однако, может, за счет того, что меньше времени тратили на изготовление предметов труда, экономилось время, направленное как раз таки на обработку земли. И предметы такие изготавливались из куска древесины с наименьшим расходом материалов. Например, это корыто, очевидно, что оно сделано из цельного куска древесины, который просто выдалбливали. Получалось такое корыто, которое использовалось для стирки, для хранения чего-нибудь. Допустим, чтобы посечь сено.