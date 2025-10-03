Президенту предложили способ сэкономить 1,5 млн евро на цыплятах – что для этого нужно

Конкурентоспособность отечественных птицефабрик, снижение зависимости от импорта, а также научное сопровождение отрасли птицеводства. Эти вопросы, отчасти проблемные, стали ключевыми в ходе совещания с участием Президента. Александр Лукашенко в Минской области на практике ознакомился с работой Солигорской птицефабрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она запущена более 50 лет. За последние годы увеличился штат сотрудников ввиду расширения производственных площадей. Сегодня продолжается создание селекционно-генетического центра. Проект уникальный, не имеет аналогов. Птицеводы действуют в тесном сотрудничестве с учеными-генетиками, чтобы снизить зависимость от импортного генетического сырья. О дальнейших инновациях в отрасли речь шла уже на совещании. Однако если говорить о базовых вещах, ситуация с падежом не улучшается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Падеж, о котором тут так я завуалированно сказал, это все от нашего разгильдяйства. Или же невспаханные поля, приезжаю в свое хозяйство, где я когда-то работал, давно-давно, два десятка лет там не был. Ну, думаю, поеду, посмотрю. Может, сниться перестанет. Что они сделали – они показуху мне устроили там. Поэтому договорились, решение принято, железно должно быть выполнено, если мы хотим чего-то достичь. Потому что, кроме технологической дисциплины, есть еще обычная исполнительская дисциплина.

– Позвольте остановиться на таких, в принципе, вопросах, которые надо сегодня решать. Сегодня цена одного цыпленка, который мы получаем у себя, 5,2 евро. Из-за границы мы покупаем 6,2 евро. То есть на одном цыпленке мы переплачиваем 1 евро. На полтора миллиона голов это полтора миллиона евро, которые могут остаться у нас в стране.

Александр Лукашенко:

Так давайте оставим полтора миллиона евро в стране. Что для этого нужно?

– Для этого нужно нам достроить еще один репродуктор первого порядка, увеличить, два помещения построить. И все.

– Цена вопроса?

– Это небольшие деньги.

– Примерно.

– Я думаю, с оборудованием миллионов 20 белорусских рублей.

– 7 миллионов долларов по максимуму, а то и в 5 вложимся. Нам это надо завтра? Или мы не готовы, его построив, эксплуатировать? У вас же там по очереди все идет как-то. Если оно будет завтра, вы его можете использовать?

– Да, мы только заключаем договор, увеличиваем объем поставки, прорабатываем с птицефабриками вопрос по комплектации и все.