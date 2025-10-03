Лукашенко рассказал, зачем ездил инспектировать «Городец»

Ответственность председателей райисполкомов за свою территорию, недопустимость отчуждения сельхозземель под строительство, обращение с энергонасыщенной техникой, а также перспективы развития Солигорской птицефабрики. Эти и другие вопросы были 3 октября в центре внимания Президента. Александр Лукашенко работал в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробно о развитии предприятия Президенту доложили чуть позже. В первую очередь Александр Лукашенко вернулся к теме своей недавней рабочей поездки в Шкловский район. Выполнение поручений, порядок на земле, соблюдение технологий – об этом шел разговор с министром сельского хозяйства и продовольствия. Отдельно Президент остановился на теме ответственности председателей райисполкомов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Значит, что открылось в связи с «Городцом», почему я туда поехал. Передали в феврале якобы «Городец» Управлению делами, они в «Купаловское» его включили. Чье хозяйство – «Купаловское», Управление делами. Назаровское. А расположено на территории Шкловского района. Но назначая, ты же слышишь, председателя райисполкома, я всегда говорю: председатель райисполкома хозяин и президент на своей земле.

Что касается Шкловского района, там есть собственность республиканская, есть коммунальная, местная собственность. Но для председателя райисполкома это не имеет никакого знания, он отвечает и за те предприятия, и за эти. Что выяснилось? Это мне уже потом доложили. Бывший министр сельского хозяйства, которого специально туда направили, говорит: вы знаете, вроде бы и Назарова предприятие, вроде бы и мое – «Городец» этот – и я не знаю, что делать… Как так, Александр Николаевич?

Зачем я председателя райисполкома приглашаю при назначении каждого? Вина только председателя райисполкома. Он должен управлять на территории, вот как Косинец. Надо, не надо – вот он видит и пошел. Точно ему надо. Вот где тебе надо взяться и заставить их работать, председателей райисполкомов. А так они сидят и думают: когда губернатор приедет, деньги даст и прочее? Работать надо, нужно зарабатывать!