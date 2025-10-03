«Белпочта» планирует доставлять посылки дронами

150 миллионов писем в год, почтальон на электровелосипеде и новый маркет-плейс. Предприятие «Белпочта» за 30 лет работы прошло долгий путь и стало современным логистическим оператором. В планах – создать собственную площадку для электронной торговли и доставлять отправления дронами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное – упростить процесс получения услуг. В стране сейчас насчитывается более шести тысяч «Мобильных почтальонов». Это программный комплекс, который заменяет стационарный объект почтовой связи. Гаджет позволяет быстро и просто оказать любую услугу в режиме онлайн: от выдачи пенсии до оплаты коммунальных платежей.

Светлана Юркевич, генеральный директор РУП «Белпочта»:

Мобильные устройства – это, наверное, мой самый любимый проект. Он важен не только для нашего предприятия, но, как я уже везде говорю, это страновой проект, который важен и в целом для государства. Потому что этот проект позволил жителям сельской местности получить полноценный комплекс почтовых услуг, банковских, финансовых – тех услуг, которые получают граждане, проживающие в городской местности. Этот проект сравнял неравенство между гражданами городской местности и сельской местности.