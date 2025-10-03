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Шествие хлеборобов и первая роспись в обновлённом ЗАГСе – в Лельчицах отмечают «Дожинки»

03 октября 2025 11:16
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К «Дажынкам» Лельчицы готовились как следует. Здесь провели комплексное благоустройство, ремонт, модернизацию, реконструкцию на объектах различных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это успела оценить и съемочная группа СТВ.

Шествие хлеборобов и первая роспись в обновлённом ЗАГСе – в Лельчицах отмечают «Дожинки»-2

Анна Корольчук, корреспондент:
Передаю вам привет из самого сердца полесского региона, о котором писал еще Рыгор Бородулин: «У ціхіх Лельчыцах сэрца лечыцца». Однако сегодня этот край совсем не тихий, а наполнен звуками большого праздника.

Шествие хлеборобов и первая роспись в обновлённом ЗАГСе – в Лельчицах отмечают «Дожинки»-4

Народные песни и белорусский колорит согревают гостей фестиваля, несмотря на пасмурную погоду. На улице Советской разместился традиционный кирмаш – все районы Гомельской области представили свои подворья. Здесь есть чему удивиться и что пробовать: дегустации местных деликатесов, мастер-классы ремесленников и выставки караваев.

Президент направил поздравление участникам «Дожинок» в Лельчицах.

Шествие хлеборобов и первая роспись в обновлённом ЗАГСе – в Лельчицах отмечают «Дожинки»-6

Знаюць ва ўсёй краіне, а чуюць, мусіць, за мяжой, як сустракаюць на падворку Лельчыцы ўсіх з душой. Бо нашы Лельчыцы прыгожыя, як казка. А якія людзі тут жывуць! Працавітыя, руплівыя, таленавітыя! Нашыя людзі – гэта багацце нашай краіны. 

Шествие хлеборобов и первая роспись в обновлённом ЗАГСе – в Лельчицах отмечают «Дожинки»-8

Традицию встречать «Дожинки» с размахом заложили наши предки, чтобы выразить радость и благодарность за щедрый урожай. К слову, у влюбленных жителей Лельчиц Татьяны и Даниила сегодня двойной праздник – пара первой зарегистрировала свой союз в обновленном ЗАГСе. Думают, что это символично – праздник урожая принесет благополучие в семью.

Шествие хлеборобов и первая роспись в обновлённом ЗАГСе – в Лельчицах отмечают «Дожинки»-10

Даниил Чижик:
Переполняют эмоции, хочется всплакнуть, но я держусь. Очень хорошо, что такая дата совпала с этим днем. Мы надеемся, что нашей семье это принесет много радости, детей. 

Праздничным маршем аграрии прошли по улицам города – смотрите в видео. 

# Дожинки

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