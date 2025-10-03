Президент направил поздравление участникам «Дожинок» в Лельчицах

Беларусь успешно завершает сельскохозяйственный сезон и по традиции отмечает главный праздник хлеборобов во всех регионах. Тружеников села Гомельской области 3 октября встречают на фестивале-ярмарке «Дажынкі» в Лельчицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравление им адресовал Президент. «В этот день мы чествуем хлеборобов и отлично знаем, что за растущими колонками цифр в сводках с полей стоит титанический труд сельчан. В каждом собранном зернышке – частица вашей души, профессионализма и терпения», – подчеркнул Александр Лукашенко.

«Гомельская земля ежегодно вносит значительный вклад в хлебный каравай страны. Вот и в нынешнем году, несмотря на раннюю посевную кампанию и дождливое лето, поля убраны, амбары загружены, перерабатывающие предприятия обеспечены сырьем. Это главная оценка работы агропромышленного комплекса области, лучшая награда за ваши усилия. Убежден, такой урожай для вас не предел, потенциал юго-восточного региона намного выше. Для достижения поставленных целей есть все необходимое: технологии, современное оборудование, методическая помощь ученых, но главное – трудолюбивые и рачительные люди с хозяйским подходом к делу».