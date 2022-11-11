Президент: земле мы уделяли мало внимания, забыли о главном – кто приносит деньги
Новости Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал правительство и облисполкомы за бесхозяйственность и низкие темпы мелиорации. Об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Толочинский район, где прошло совещание по использованию мелиорированных земель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Уже посчитали. И непобритые гектары, и ветхие фермы, и забытые участки.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Вопрос системный, требует постоянной работы, прежде всего на местах. По данным государственного земельного кадастра, на 1 января 2022 года площадь земель, занятая древесно-кустарниковой растительностью в составе земель сельскохозяйственного назначения, составляет 757 тысяч гектаров. Их анализ показывает, что 100 тысяч гектаров составляют пойменные земли, около 480 тысяч гектаров имеют очень низкий бонитет.
37 % сельскохозяйственных земель страны мелиорированные. Половина – пашня. Нет ни одного района, где бы их не было. Больше всего осушенных гектаров в Брестской, Витебской и Минской областях. На совещание позвали всех причастных к теме. В том числе и руководителей районов, где больше 50 % сельхозугодий мелиорированы. Сверхзадача – болота превратить в сельхозугодья. Но ведь до сих пор сельхозугодья превращаются в болота.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В республике на начало пятилетки насчитывалось 412 тысяч гектаров ранее мелиорированных земель, которые находятся в плачевном состоянии. Говоря простым языком, из-за бесхозяйственности они превратились в заросшие кустарником канавы и болота. Но и мы в этом виноваты, что мы этому не уделяли внимание. Мы все смотрели, как бы нам побольше зерна получить, больше мяса, молока продать, деньги и так далее. Но мы забыли о главном – кто приносит эти деньги. Это сельское хозяйство. Люди и земля. Вот земле мы уделяли мало внимания. Подробности.
Дорогу из топкой ситуации предложил Президент. Путь один – работать.
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