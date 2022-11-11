Президент: земле мы уделяли мало внимания, забыли о главном – кто приносит деньги

Новости Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал правительство и облисполкомы за бесхозяйственность и низкие темпы мелиорации. Об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Толочинский район, где прошло совещание по использованию мелиорированных земель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Уже посчитали. И непобритые гектары, и ветхие фермы, и забытые участки.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Вопрос системный, требует постоянной работы, прежде всего на местах. По данным государственного земельного кадастра, на 1 января 2022 года площадь земель, занятая древесно-кустарниковой растительностью в составе земель сельскохозяйственного назначения, составляет 757 тысяч гектаров. Их анализ показывает, что 100 тысяч гектаров составляют пойменные земли, около 480 тысяч гектаров имеют очень низкий бонитет.