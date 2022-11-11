Президент Беларуси раскритиковал правительство и облисполкомы за бесхозяйственность и низкие темпы мелиорации

Новости Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал правительство и облисполкомы за бесхозяйственность и низкие темпы мелиорации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Толочинский район, где прошло совещание по использованию мелиорированных земель.

Сегодня в стране площадь таких территорий составляет около 3 миллионов гектаров, это 37 % от всех сельхозугодий. И значительная часть сосредоточена в Гомельской, Брестской, Витебской и Минской областях. Главное требование Президента по-прежнему неизменно: каждый участок такой земли должен быть использован на благо страны. Да и на комплекс производимых работ тратятся немалые деньги из госбюджета. Потому результат должен быть виден.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот передо мной информация Комитета государственного контроля и правительства. Скажу прямо, она меня настораживает. Только основные моменты. В республике на начало пятилетки насчитывалось 412 тысяч гектаров ранее мелиорированных земель, которые находятся в плачевном состоянии. Говоря простым языком, из-за бесхозяйственности они превратились в заросшие кустарником канавы и болота.

В 2021 году в сельхозоборот удалось вернуть 27,5 тысячи гектар. Всего ничего, даже стыдно говорить про это. Правительству совместно с облисполкомам поставлена задача – в 2022 году удвоить, но я уже ставлю задачу – удвоить мало, надо в этом году удвоить, в следующем году надо утраивать. Тогда мы выйдем на нужные темпы. Причем все необходимые решения приняты. Упрощен порядок ведения мелиоративных работ. Из республиканского бюджета в это непростое время изыскали дополнительно 66 миллионов рублей на основные работы. Еще 15 миллионов выделили на закупку отечественной мелиоративной техники и оборудования.