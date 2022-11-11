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Наталья Кочанова приняла участие в работе внеочередной сессии Мингорсовета

11 ноября 2022 18:27
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Новости Беларуси. Работу с обращениями граждан депутатам местного уровня нужно взять на жесткий контроль. Об этом заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Кочанова приняла участие в работе внеочередной сессии Мингорсовета-1

Наталья Кочанова приняла участие в работе 39-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов. Обсуждали подготовку к предстоящей политической кампании – в феврале 2024 года в стране впервые единовременно пройдут выборы депутатов всех уровней. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что особая ответственность в работе с населением ложится на нынешний депутатский корпус. Узнавать о проблемах поможет активная работа с населением – встречи с избирателями на местах и в трудовых коллективах, личные приемы и прямые линии. На сессии также были рассмотрены вопросы о бюджете Минска, утверждения перечней и планов городских мероприятий, а также инвестиционной программы.

# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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