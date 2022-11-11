Лукашенко: мною принято железное решение – надо мелиорацию усиливать

Новости Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал правительство и облисполкомы за бесхозяйственность и низкие темпы мелиорации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Толочинский район, где прошло совещание по использованию мелиорированных земель.
Как хмызняк превращать в плодородную пашню – с техникой и технологиями познакомили не только Президента. Всех, кто должен заниматься мелиорацией. Как и зачем это делать – обсуждение продолжили на совещании.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не буду спорить, если кто-то покритикует, что мы, может быть, не совсем вовремя начали эту вторую или третью волну по мелиорации. Когда это все начиналось, вы помните, ходили мы там, в Житковичском районе, по полю и смотрели, как на современном уровне тогда надо было проводить мелиорацию. Сейчас мы шагнули далеко вперед по сравнению даже с теми временами. Мною принято настоятельное решение, железное решение о том, что нам надо мелиорацию усиливать. Я это вижу лично, перелетая из одной точки Беларуси в другую. Даже сегодня вопрос у нас стоит шире – это не только мелиорация, это культура земледелия. Тут свои люди собрались, должен вам сказать, что если не отвратительная культура земледелия, то не то, что должно быть в центре Европы.