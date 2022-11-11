Лукашенко: мною принято железное решение – надо мелиорацию усиливать

Новости Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал правительство и облисполкомы за бесхозяйственность и низкие темпы мелиорации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Толочинский район, где прошло совещание по использованию мелиорированных земель.

Как хмызняк превращать в плодородную пашню – с техникой и технологиями познакомили не только Президента. Всех, кто должен заниматься мелиорацией. Как и зачем это делать – обсуждение продолжили на совещании.