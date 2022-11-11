Президент в Витебской области: «Мы забыли свои главные задачи – мелиорация и дороги»

Земля была, есть и точно останется главным богатством Беларуси. Сохранить ее плодородный мейкап – задача государства. Но присоединиться к инвестированию урожайности пригласят главных пользователей пашней. Тем более сейчас у аграриев золотое время. Но без мелиорации оно быстро пройдет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Плодородие земель, мелиорация, одно из направлений – дороги. И так далее. Это не надбавки, наценки, которые мы вам за продукцию платим. Это бизнес ваш. Вы должны производить и продавать. Это не те кредиты и деньги, которые мы каждый год вываливаем вам, чтобы купить технику. Это вы должны за счет своего бизнеса делать. Ну да, надо какая-то помощь, когда-то мы поддерживаем и прочее, но мы забыли и свои главные задачи – мелиорация и дороги. У нас огромная программа дорожного строительства. Без дорог вы ничто.

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