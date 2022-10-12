Президент в Таджикистане: «Если мы друзья, если мы не имеем проблем в отношениях, так надо и товарооборот»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы полны решимости активизироваться в этом плане. Нарастить товарооборот между Беларусью и Таджикистаном. Никто не говорит о том, что мы втупую там должны закупать товары, которые никому не нужны. Этого никогда не было и не будет. Но у нас есть много товаров, в которых нуждается Таджикистан, мы с большим удовольствием будем покупать вашу продукцию, которую вы готовы поставлять на экспорт. Это и хлопок, и металлы, и сельскохозяйственная продукция. Тем более что у нас не растет то, что у вас растет на земле. Ну и вы заинтересованы в приобретении товаров, начиная от питания, одежды до автомобильной техники, лифтов, автобусов, троллейбусов. Все, что мы выпускаем. Ну, я так понимаю, мир нам показал, что такое рынок, мы уже увидели. Поэтому, если мы друзья, если мы не имеем проблем в отношениях, так надо и товарооборот… Обмениваться этими товарами, чтобы товарооборот был значительный.