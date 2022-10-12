Президент в Таджикистане: «Если мы друзья, если мы не имеем проблем в отношениях, так надо и товарооборот»

Новости Беларуси. Продолжается официальный визит Президента Беларуси в Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графике главы государства 12 октября ряд двусторонних встреч.
Новости Беларуси. Продолжается официальный визит Президента Беларуси в Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графике главы государства 12 октября ряд двусторонних встреч.
Лукашенко о Рахмоне: «У нас всегда была единая позиция по всем вопросам. Мы всегда поддерживали друг друга». Читайте здесь.
Продолжил обсуждать белорусско-таджикистанские отношения Президент уже с премьер-министром страны. Накануне у них была возможность пообщаться (Кохир Расулзада встречал Александра Лукашенко в аэропорту). Сегодняшняя встреча – логичное продолжение уже состоявшихся переговоров на высшем уровне и достигнутых на бизнес форуме договоренностей. В центре внимания – экономика.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы полны решимости активизироваться в этом плане. Нарастить товарооборот между Беларусью и Таджикистаном. Никто не говорит о том, что мы втупую там должны закупать товары, которые никому не нужны. Этого никогда не было и не будет. Но у нас есть много товаров, в которых нуждается Таджикистан, мы с большим удовольствием будем покупать вашу продукцию, которую вы готовы поставлять на экспорт. Это и хлопок, и металлы, и сельскохозяйственная продукция. Тем более что у нас не растет то, что у вас растет на земле. Ну и вы заинтересованы в приобретении товаров, начиная от питания, одежды до автомобильной техники, лифтов, автобусов, троллейбусов. Все, что мы выпускаем. Ну, я так понимаю, мир нам показал, что такое рынок, мы уже увидели. Поэтому, если мы друзья, если мы не имеем проблем в отношениях, так надо и товарооборот… Обмениваться этими товарами, чтобы товарооборот был значительный.
Также сегодня Александр Лукашенко продолжает общение с Эмомали Рахмоном. Но уже в неформальной обстановке. А немногим позже оба лидера отправятся в Казахстан. В Астане пройдет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Беларусь в этой организации является наблюдателем. Кроме того, там же запланировано заседание Совета глав государств СНГ.
Читайте также:
Лукашенко: ловлю себя на мысли, когда в Душанбе приезжаю, что я еду как к себе домой
Лукашенко: «Беларусь всегда готова оказать помощь Таджикистану»
Рахмон о переговорах с Лукашенко: мы высказались за дальнейшее активное взаимодействие