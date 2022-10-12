Лукашенко о Рахмоне: «У нас всегда была единая позиция по всем вопросам. Мы всегда поддерживали друг друга»
Новости Беларуси. Продолжается официальный визит Президента Беларуси в Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графике главы государства 12 октября ряд двусторонних встреч.
Президент в Таджикистане: «Если мы друзья, если мы не имеем проблем в отношениях, так надо и товарооборот». Читайте здесь.
Утром в Душанбе Александр Лукашенко провел переговоры с председателем нижней палаты парламента Таджикистана. На встрече обсудили тонкости двусторонних отношений между странами. Зокирзода Махмадтоир подчеркнул личный вклад Президентов Беларуси и Таджикистана в то, какие теплые связи между нашими народами.
Зокирзода Махмадтоир, председатель Нижней палаты парламента Таджикистана:
Не будет преувеличением, я хочу сказать вам, что народ Таджикистана знает вас как мудрого политика и ценит вас как человека, который всегда открыто с народом и везде, во всех отношениях. И в двусторонних отношениях между нами. На постсоветском пространстве по духу жизненных ценностей наши народы наиболее близки. Таджикистан имеет надежного друга, стратегического партнера и единомышленника в лице Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я с вами абсолютно согласен. Наши народы похожи друг на друга. Я бы даже сказал, ничем не отличаются друг от друга. Это добрые, трудолюбивые, талантливые народы. И в связи с этим у нас есть определенный успех в наших отношениях. С Эмомали Шариповичем больше четверти века мы знакомы. Мы не просто знакомы, нам этот путь давался нелегко. Но вчера вечером я ему сказал: слушай, мы вот столько вместе прожили, но я не помню, чтобы мы когда-нибудь не то что там резко разговаривали, ругались, но даже споры. У нас всегда была единая позиция по всем вопросам. Мы всегда поддерживали друг друга.
Это не потому что мы друзья, а потому что мы в этом плане абсолютно одинаково мыслим. Для меня он всегда был примером служения своей родине, самоотверженным человеком. Знаете, все мы сегодня, как вы сказали, кто мудрый, кто преданный стране. Но с оружием в руках в Душанбе или в Минске никто не входил. И будучи раненым человеком, он несгибаемый. Настоящий представитель таджикского народа. Поэтому он всегда для меня был таким образцом преданности и надежности. Поэтому у нас и сложились такие добрые отношения на базе тех схожестей, о которых вы говорили, белорусского и таджикского народа.
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