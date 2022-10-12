«Гнездилище вольнодумства». Почему император Николай II побоялся открывать БГУ?

Первый университет Беларуси. Вот уже более 100 лет Белорусский государственный университет принимает студентов и предоставляет им престижное образование для успешного будущего. Как проходило развитие университета в послевоенный период? Как формировались базовые научные структуры в университете? Какие разработки стали гордостью Белорусского государственного университета? Как развивалась внеучебная культурная и спортивная жизнь студентов? И почему студенты выбирают БГУ? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». История крупнейшего вуза страны, альма-матер многих тысяч выпускников, преподавателей и профессуры – это очень славная история, но в то же время и сложная для единомоментного восприятия. У белорусов был долгий путь к Белорусскому государственному университету.

Олег Яновский, заведующий кафедрой истории России исторического факультета Белорусского государственного университета:

В 1832 году 1 марта Николай I своим указом ликвидировал Виленский университет. Виленский университет, который в рамках Виленского учебного округа был центром не только высшего образования, но и в целом всего образования на той территории, которая не так давно вошла после разделов Речи Посполитой в состав Российской Империи. Почему он такой указ издал? Этому послужили события 1830-1831 годов – восстания, в которых приняли участие до 1/3 студентов Виленского университета, стремящихся к реализации своих национальных интересов.

Олег Яновский:

Как небезызвестный, я не буду комментировать, Муравьев, собственно говоря, председатель Белкомитета назвал это «гнездилище литовского вольнодумства». Это ни в коей мере не должно было быть на территории еще не устоявшихся российских политических и иных прочих реалий. После ликвидации Виленского университета белорусские губернии оказались лишенными собственного учреждения высшего образования. В конце XIX – начале ХХ столетия местные городские власти – минские, витебские, могилевские и даже оршанские – ходатайствовали перед Санкт-Петербургом о восстановлении высшего учебного заведения в виде университета. Олег Яновский:

Но все эти предложения, все эти какие-то поклоны перед и министром народного просвещения, и перед императором Николаем, в данном случае уже вторым, они отвергались напрочь. Почему? Потому что это «гнездилище вольнодумства», это пугало российскую власть, и университет так и не был создан.

1917-й год – две революции, взятие власти большевиками и первые шаги в осмыслении Беларуси не только с политической и государственной точки зрения, но и интеллектуального образования и научного наполнения этой территории. В декабре 1917 года вопрос о Белорусском университете обсуждался на первом Всебелорусском съезде советов, который проходил в Минске. Олег Яновский:

Там Ефим Федорович Карский выступал с достаточно реальным проектом создания в новой Беларуси, может быть, даже не Советской Беларуси, скорее всего, не в Советской Беларуси создания университета, но это все так и кануло в Лету, хотя предложения потом были все-таки реализованы в какой-то степени уже непосредственно при создании БГУ. Проект устава Белорусского университета Ефима Федоровича Карского был напечатан в газете «Вольная Беларусь». Однако в условиях оккупации Беларуси кайзеровской Германией реализация этих планов стала невозможной.

Олег Яновский:

Дальше в 18-м году весной, особенно когда Белорусская Народная Республика как бы формировалась, очертания какие-то приобретались, Митрофан Викторович Довнар-Запольский свой проект представил. Тоже весьма реальный, но вместе с тем и такой романтический, он предлагал создать там богословский факультет. Понятно, что идеи большевизма, идеи советского будущего, это с богословием ни в коей мере не состыковывалось.

1 января 1919 года вышел «Манифест Временного рабоче-крестьянского советского правительства Беларуси», где было провозглашено создание Советской Социалистической Республики Белоруссии. В этот день началась политическая жизнь белорусской государственности. И уже вечером 24 февраля 1919 года в Смоленске Центральный Исполнительный Комитет ССРБ решал судьбоносный вопрос Белорусского университета.