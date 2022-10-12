В хозяйствах даже закупают дроны для обработки – интерес аграриев к семечке подсолнуха растёт

Новости Беларуси. Беларусь постепенно входит в более благоприятную зону для выращивания подсолнечника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом сезоне сельхозпредприятия активно отводили поля под эту культуру и даже закупали дроны для их обработки.

Эффект уже ощутим. Один из самых подсолнечных районов страны – Свислочский. В 2022 году пять хозяйств из девяти занимаются выращиванием солнечной культуры. При этом план посева на 2023-й в два раза больше. По предварительным подсчетам, с гектара сейчас можно заработать 1 000 рублей. К слову, культура в нынешних условиях становится вдвойне импортозамещающей. Свое масло – это хорошая альтернатива.

Виктор Гончарук, доцент Гродненского государственного аграрного университета:

В принципе, потребность страны около 100 тысяч тонн в год является подсолнечного масла, то с учетом даже холодного отжима 35 % нам сегодня нужно, чтобы площади подсолнечника в Беларуси составляли на уровне 250 тысяч гектаров, тогда мы сможем закрыть свои потребности.