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В хозяйствах даже закупают дроны для обработки – интерес аграриев к семечке подсолнуха растёт

12 октября 2022 07:36
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Новости Беларуси. Беларусь постепенно входит в более благоприятную зону для выращивания подсолнечника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом сезоне сельхозпредприятия активно отводили поля под эту культуру и даже закупали дроны для их обработки.  

В хозяйствах даже закупают дроны для обработки – интерес аграриев к семечке подсолнуха растёт-1

Эффект уже ощутим. Один из самых подсолнечных районов страны – Свислочский. В 2022 году пять хозяйств из девяти занимаются выращиванием солнечной культуры. При этом план посева на 2023-й в два раза больше. По предварительным подсчетам, с гектара сейчас можно заработать 1 000 рублей. К слову, культура в нынешних условиях становится вдвойне импортозамещающей. Свое масло – это хорошая альтернатива.  

В хозяйствах даже закупают дроны для обработки – интерес аграриев к семечке подсолнуха растёт-4

Виктор Гончарук, доцент Гродненского государственного аграрного университета:  
В принципе, потребность страны около 100 тысяч тонн в год является подсолнечного масла, то с учетом даже холодного отжима 35 % нам сегодня нужно, чтобы площади подсолнечника в Беларуси составляли на уровне 250 тысяч гектаров, тогда мы сможем закрыть свои потребности.  

В хозяйствах даже закупают дроны для обработки – интерес аграриев к семечке подсолнуха растёт-7

Отметим, что при грамотном подходе аграриев и ученых запасов солнечного растения белорусам хватит и для себя, и на экспорт.  

# Сельское хозяйство # общество # Виктор Гончарук # Фотофакт

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