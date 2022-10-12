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Охотничья Луна взошла над Минском – почему её так называют?

12 октября 2022 07:38
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Новости Беларуси. Охотничья луна взошла над Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завораживающее октябрьское полнолуние могли наблюдать минчане. Сейчас она выглядит больше и ярче, чем обычно.  

Охотничья Луна взошла над Минском – почему её так называют?-1

И таким спутник Земли будет казаться еще несколько дней. Полную луну в октябре называют охотничьей с древних времен. Тогда наши предки активно охотились, заботясь о запасах на предстоящую зиму. Астрологи считают этот период особенным: можно привлечь в свою жизнь удачу. Это время отлично подходит для творчества и активной работы.  

# Необычное # общество # Фотофакт

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