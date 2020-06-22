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Президент в Брестской крепости: «Народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом»

22 июня 2020 16:50
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 июня в Бресте принял участие в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент в Брестской крепости: «Народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Захватчики повторили неусвоенный исторический урок: народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом. Очень созвучно с нашим временем. Здесь сражались представители более тридцати национальностей. И все они выполнили свой священный долг. Они защищали свою Родину, хотя родились за тысячи километров от нашего Бреста. Давайте почтим память павших воинов минутой молчания.

Президент в Брестской крепости: «Народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом»-4

Президент в Брестской крепости: «Народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом»-6

Развалины крепости – то, что было с нашей Беларусью. Мемориал – как память о ценности Победы, о ценности выбора.

Этот год юбилейный – 75 лет Победы. Без лишней помпезности в крепость прибыл Президент. У Вечного огня венок от главы государства. Цветы в цвета национального флага.

Президент в Брестской крепости: «Народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом»-9

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# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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