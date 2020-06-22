Президент в Брестской крепости: «Народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 22 июня в Бресте принял участие в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Захватчики повторили неусвоенный исторический урок: народ, живущий на этих землях, отдаст жизнь, но не станет рабом. Очень созвучно с нашим временем. Здесь сражались представители более тридцати национальностей. И все они выполнили свой священный долг. Они защищали свою Родину, хотя родились за тысячи километров от нашего Бреста. Давайте почтим память павших воинов минутой молчания.

Развалины крепости – то, что было с нашей Беларусью. Мемориал – как память о ценности Победы, о ценности выбора.

Этот год юбилейный – 75 лет Победы. Без лишней помпезности в крепость прибыл Президент. У Вечного огня венок от главы государства. Цветы в цвета национального флага.