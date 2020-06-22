Около 30,5 тысячи квадратов арендного жилья планируют построить в Минской области

Новости Беларуси. В 2020 году в Минской области планируют построить около 30,5 тысячи арендных квадратов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Около 13 новых квартир уже сдали в Вилейском районе, в Любани – 30 и 50 – в Узде.

Перспективный план также большой. Так, только в Смолевичском районе в 2020 году появится 45 арендных квартир. Большинство предназначено для специалистов социальной сферы.

С начала года в Смолевичском районе жилье получили около 10 работников медицины и столько же работников образования.