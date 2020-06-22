Около 30,5 тысячи квадратов арендного жилья планируют построить в Минской области

Новости Беларуси. В 2020 году в Минской области планируют построить около 30,5 тысячи арендных квадратов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В 2020 году в Минской области планируют построить около 30,5 тысячи арендных квадратов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Около 13 новых квартир уже сдали в Вилейском районе, в Любани – 30 и 50 – в Узде.
Перспективный план также большой. Так, только в Смолевичском районе в 2020 году появится 45 арендных квартир. Большинство предназначено для специалистов социальной сферы.
С начала года в Смолевичском районе жилье получили около 10 работников медицины и столько же работников образования.
Николай Парамонов, заместитель председателя Смолевичского райисполкома:
Первый дом с арендными 15 квартирами будет сдаваться в ноябре, и в декабре будут сдаваться жилые дома с остальными квартирами. На сегодняшний день у нас ведется строительство новой школы и детского садика. Также будет в следующем году начато строительство новой поликлиники.
Сегодня в Минской области насчитывается более 15,5 тысяч арендных жилых помещений. Наибольшие объемы такого жилья в Борисовском, Минском и Солигорском районах.