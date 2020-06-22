«В отверстия воздуховода вставляли огнемёты и выжигали всё». Как немцы атаковали советские ДОТы

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

В 1941 укрепрайоны на западной границе так и не успели достроить. Вместо запланированных 500 ДОТов на момент наступления немцев к отпору врага готовы только – 100. В своих отчётных документах фашисты так и писали: самый эффективный способ поражать ДОТы советской армии – из зенитных пушек с расстояния 100 метров. Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

Валерий Балута, начальник учебно-методического отдела Военной академии:

Гарнизоны отказывались к сдаче. Поэтому немецкие саперы заливали туда бензин, смолу или другие горючие смеси и поджигали. В отверстие воздуховодов вставляли стволы огнеметов и выжигали всё, что там находилось внутри. Если гарнизон не сдавался и дальше продолжал сопротивление, то тогда ДОТы подрывали.

Даже имеются факты, что использовали такой метод как закладку входа, замуровывали его с помощью кирпича или бетона.