Снимали списанным аппаратом и на скорость перезаряжали плёнку. Как работали фронтовые кинооператоры?

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Все бойцы документального фронта были вооружены далеко не самым лучшим оружием. Камер не хватало. Снимать войну Семён Школьников вообще начинал списанным аппаратом.