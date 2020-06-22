Снимали списанным аппаратом и на скорость перезаряжали плёнку. Как работали фронтовые кинооператоры?
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Все бойцы документального фронта были вооружены далеко не самым лучшим оружием. Камер не хватало. Снимать войну Семён Школьников вообще начинал списанным аппаратом.
Семён Школьников, фронтовой кинооператор:
У нас ведь экспонометров не было, мы работали на интуиции. Выходишь, предположим, а там снег идет – одна диафрагма, а солнце светит – другая диафрагма, но какая?
Спасало ещё то, что до войны молодые операторы работали на подхвате именно с такими камерами. Семён Школьников вспоминает, как не понимал, зачем их учили на скорость перезаряжать плёнку. И как не раз, делая это под обстрелом, благодарил своих учителей.
Семён Школьников:
Если кто-то ранен, то другой продолжал снимать, если убит, тоже продолжал снимать. Вчерашние ассистенты, молодые операторы, которые стали операторами из ассистентов, – эти все люди и сняли Великую Отечественную войну.
«Парень, сними, может быть, дома увидят». Что высматривали на кадрах фронтовых фильмов?