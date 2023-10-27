Лукашенко высказался о ситуации на Ближнем Востоке: америкосы закручивают всю эту канитель
Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе. После экскурсии Президент пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разговора затронули ряд важных тем: от регулирования цен до издевательств польских силовиков над мигрантами, шатком положении Украины и ситуации на Ближнем Востоке.
О цене мира продолжили разговор дальше. Ситуация на Ближнем Востоке подводит мир на шаг ближе к той самой опасной черте, за которой война. Александр Лукашенко не спешит с прогнозами и остерегает от них других, но, безусловно, имеет свое мнение и впервые с начала эскалации конфликта делится им.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что погибло столько людей, и то, что евреи практически хвастались и были не готовы к этому, это беда. Тысячи людей погибли и ранены. Это со стороны евреев. А со стороны палестинцев в пять или в три раза больше. Это беда. Ближний Восток – это как здесь, у нас, театр военных действий, всегда был здесь, то и Ближний Восток. Если взорвется, то там будет жарко всем. Он будет подогревать и нас, и туда дальше, на север, все страны.
Это же америкосы закручивают сейчас всю эту канитель. И смотрите, сказали евреям: стоп, пока мы не развернемся, в Газу не наступать, не лезть. Они туда сунулись, разведвойска, их там всех изрешетили. Американцы с евреями зашли в сектор Газа, чтобы пощупать обстановку и спланировать наземную операцию. Их всех уничтожили. Это говорит о том, что там серьезные люди. Тот же ХАМАС, а может и не ХАМАС – никто не знает, кто там. Много вот таких нюансов, но американцы всем управляют. Сказали стоп – стоим, сказали наступать – наступаем. Выскажу свое мнение, я еще не созрел в этом плане, но думаю, что американцы учуяли изменение ситуации в мире. Многополярность и прочее. Им это крайне не надо. А как устоять? Вот они и пытаются, как обычно, разжечь хаос внутри стран, как у нас пытались сделать это, а на международной арене эти места, поджечь войнушку.
В мутной воде – это их политика. Украина, вся Европа колошматится, им не до Ближнего Востока, не до других вопросов. Ближний Восток – арабский весь мир там и Африке хватит. Вы же знаете, они там на Востоке, Тайвань и прочее, там еще эту заварушку организовывают. Им надо весь мир, чтобы он бурлил, чтобы эта муть везде была. Таким образом они хотят сохранить свое доминирующее положение в мире.
Вы говорите, что может быть? А может быть Третья мировая война. Она может оттуда начаться. Каким образом? Если они начнут с Ираном воевать, они же все время, уже не Иран их дергает, а они иранцев начинают дергать. Ну чего вы? У вас что, факты есть, что Иран причастен к этому? Есть факты – положите их на стол, мы посмотрим. Но никто же не предъявил Ирану претензии на основе каких-то фактов. Да, ракеты, вроде шахиды там, беспилотники летают. Слушайте, так и ваши беспилотники, ракеты в Украине летают. Идет торговля оружием. Это плохо, но это же легально. Может, кто-то через какие-то руки и купил, ХАМАС купил эти ракеты. А сколько из Украины оружия поступило туда? Показывают номера американских этих винтовок, они же все на учете. Вот они из Украины и поступили, и поступают, мы знаем, как это делается. Поэтому неразбериха серьезная. Если американцы подтянут туда эти ударные авиагруппы, авианосцы и прочее, начнут бомбить со Средиземного моря (хотя не думаю, что они безумцы) какие-то страны, особенно Иран, Иран ответит. И не факт, что авианосец устоит в Средиземном море – потопят. Это катастрофа.
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