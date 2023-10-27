Лукашенко высказался о ситуации на Ближнем Востоке: америкосы закручивают всю эту канитель

Александр Лукашенко побывал в строящемся микрорайоне Новая Околица в Минском районе. После экскурсии Президент пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разговора затронули ряд важных тем: от регулирования цен до издевательств польских силовиков над мигрантами, шатком положении Украины и ситуации на Ближнем Востоке. О цене мира продолжили разговор дальше. Ситуация на Ближнем Востоке подводит мир на шаг ближе к той самой опасной черте, за которой война. Александр Лукашенко не спешит с прогнозами и остерегает от них других, но, безусловно, имеет свое мнение и впервые с начала эскалации конфликта делится им.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что погибло столько людей, и то, что евреи практически хвастались и были не готовы к этому, это беда. Тысячи людей погибли и ранены. Это со стороны евреев. А со стороны палестинцев в пять или в три раза больше. Это беда. Ближний Восток – это как здесь, у нас, театр военных действий, всегда был здесь, то и Ближний Восток. Если взорвется, то там будет жарко всем. Он будет подогревать и нас, и туда дальше, на север, все страны. Это же америкосы закручивают сейчас всю эту канитель. И смотрите, сказали евреям: стоп, пока мы не развернемся, в Газу не наступать, не лезть. Они туда сунулись, разведвойска, их там всех изрешетили. Американцы с евреями зашли в сектор Газа, чтобы пощупать обстановку и спланировать наземную операцию. Их всех уничтожили. Это говорит о том, что там серьезные люди. Тот же ХАМАС, а может и не ХАМАС – никто не знает, кто там. Много вот таких нюансов, но американцы всем управляют. Сказали стоп – стоим, сказали наступать – наступаем. Выскажу свое мнение, я еще не созрел в этом плане, но думаю, что американцы учуяли изменение ситуации в мире. Многополярность и прочее. Им это крайне не надо. А как устоять? Вот они и пытаются, как обычно, разжечь хаос внутри стран, как у нас пытались сделать это, а на международной арене эти места, поджечь войнушку.