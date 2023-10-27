Лукашенко об отношении к мигрантам на польской границе: трупы валяются прямо на полосе!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Не толькі кожны дзень, но і па некалькі разоў... И трупы, и поломанных, и переломанных. Скажу откровенно. Я попросил пресс-секретаря: не надо ничего скрывать – покажите, что они творят. Вот мы показываем. С переломанными ногами люди. А то вообще трупы валяются прямо на полосе. Вот, взяли, калитку открыли и выкинули. У нас эти кадры есть. Надо этому цивилизованному миру, как это, у нас джунгли, а у них, Игорь?

Александр Лукашенко:

У нас джунгли. Надо показывать, какой там райский сад. Но, если уж так посмотреть на процесс миграции, надо сказать, что у нас тут цветочки. Семечки через Средиземное море. И вот сейчас там эта заварушка. Туда еще больше хлынет этих мигрантов. Поэтому скоро будет не до Беларуси. Оттуда начнут подогревать. Об этом мне министр иностранных дел Венгрии вчера сказал. Поэтому не парьтесь особо по поводу их благоденствия, этого страдальческого настроения и болезни за других. Это варвары. Они никогда не относились хорошо к нам. И не относятся. Мы им верили, а если не верили, мы шли всегда навстречу, протягивали руку. И мы, и русские, и те же украинцы, по-славянски. Ну и что? Они в нас бросали камни. Мы готовы перешагнуть через это. Надо смотреть вперед, потому что это касается не нас, это касается вас и ваших уже детей. Поэтому через это надо уметь переступить и идти вперед, договариваться. Мы к этому готовы.

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