Президент Беларуси принял с докладом председателя Верховного Суда

Новости Беларуси. Глава государства принял с докладом председателя Верховного Суда Валентина Сукало. Обсуждались вопросы развития судебной системы, результаты проведенных мероприятий по ее реформированию, в том числе с учетом произошедших конституционных изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Александр Лукашенко поинтересовался мнением о создаваемой в стране комиссии, которая будет работать с согражданами, желающими вернуться на родину.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы когда-то с вами замахнулись на реформу очередную судебной системы. Исходя их вашего опыта, какие у нас в связи с этим результаты? Подходим к Всебелорусскому народному собранию. Суды выведены наверх, если так говорить, по-народному, под ВНС. Поэтому независимость судебной системы таким образом усиливается. Все-таки прошло лишь несколько месяцев после принятия такого решения, особенно конституционные изменения. Мы здесь не ошиблись? Апелляционный суд, мы вводили новую инстанцию, экономическую. Уже опыт какой-то есть. Какова здесь ситуация у нас? И ваше мнение по поводу отдушины к этим беглым, которые все-таки незначительные совершили правонарушения, и кто-то с испугу сбежал. Ваша оценка по тому, что мы создали комиссию, чтобы некоторых, так сказать, реабилитировать, и они смогли вернуться на родину.