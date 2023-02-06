«Это очень важно». Генпрокурор поделился нюансами процедуры «реабилитации» беглых

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на Родину. Такие новости пришли из Дворца Независимости. Президент принял с докладом генерального прокурора Андрея Шведа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается межведомственной комиссии, то в ее состав войдут порядка 30 человек. Это представители общественности, депутатского корпуса, должностные лица госорганов. Собираться комиссия будет по мере необходимости. Максимальный срок рассмотрения заявлений граждан составит до двух месяцев, в исключительных случаях – до трех. Более подробно деталями Андрей Швед поделился с журналистами.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

В указе главы государства речь идет не только о персональном составе комиссии, в нем также определены условия и порядок обращения граждан Республики Беларусь, находящихся за рубежом. Первое – речь идет о том, что охватывается период возможных или совершенных правонарушений. Это с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года. Граждане могут обращаться в комиссию в письменном виде или в электронном. В указе определены требования, которые предъявляются к этому заявлению, перечень документов, которые должны содержаться. Предусмотрено открытое голосование членов комиссии по каждому вопросу. Хочу сразу подчеркнуть и это очень важно, мы никого не заставляем, это добрая воля, жест нашего государства. Для того чтобы снять всякого рода провокации, в указе отдельно определена норма, связанная с тем, что лица, в отношении которых принято решение, могут в течение трех месяцев его реализовать. Прошло три месяца – дальше, пожалуйста, обращайтесь по общему порядку.