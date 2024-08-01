Президент присвоил почётное звание «Заслуженный врач Республики Беларусь» Ирине Абельской

30 лет труда на благо страны и плечом к плечу с первым лицом государства. Завесу о работе Управления делами Президента сегодня, 1 августа, приоткрыл Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости прошла церемония вручения госнаград лучшим сотрудникам системы, которая является ровесником института президентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Управление делами всегда под прицелом. Оппонентов, конкурентов, но главное – строгим взором Первого. Быть в системе Управделами – значит быть маяком для коллег.
Ирина Абельская, главный врач Республиканского медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:
За результатами, успехами и за неудачами в том числе очень пристально наблюдает большое сообщество людей, в первую очередь профессиональное сообщество. Но знаете, мне кажется, что в нашей стране сегодня во многом благодаря той власти, которая у нас есть, посылам Президента нашей страны установились между всеми структурами, не побоюсь сказать, профессионально-дружеские, очень выверенные и очень эффективные взаимоотношения. Поэтому если и есть конкуренция и соперничество, то они проходят в очень правильной плоскости. Все это направлено на процветание, расцвет нашей страны, на оказание помощи, если мы говорим о медицине, абсолютно всем слоям людей, проживающих в нашем государстве.
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