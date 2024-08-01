Лукашенко: мы сохранили культурный код – всё это исчезло бы, если бы мы не подобрали в своё время

30 лет труда на благо страны и плечом к плечу с первым лицом государства. Завесу о работе Управления делами Президента сегодня, 1 августа, приоткрыл Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости прошла церемония вручения госнаград лучшим сотрудникам системы, которая является ровесником института президентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Управделами Президента, которое постоянно критикуют оппоненты белорусского государства, как никакой другой институт внесло вклад в развитие белорусской культуры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сохранить и передать им наш уникальный культурный код, куда наряду з роднай беларускай мовай входят народные ремесла. Других таких на Земле у нас нет и не будет. Мы сохранили десятки старинных народных традиций и тысячи талантливейших мастеров. Поэтому мы и наши дети, как и многочисленные туристы, знаем, как выглядят знаменитые слуцкие пояса, вытинанки, вышиванки, тканые рушники, гончарные жбаны. Мы не утратили искусства плетения из лозы и соломки, росписи по стеклу, дереву и ткани. Все это тогда было отдано на заклание, все это исчезло бы, если бы мы это не подобрали в свое время. Это мне приходилось принимать решение, куда бы я ни приехал, люди просили: помогите, сохраните. А куда? В Управление делами.

Как пример, заслуженные награды получил целый пул мастеров народных промыслов. Барановичи, Молодечно, Бобруйск, Слоним. Эти люди не просто удержали в своих руках нашу спадчыну – они делают ее модной.

Елена Михайлова, ведущий художник Слонимской фабрики художественных изделий:

Мы чувствуем связь со своими традициями. Я так думаю, нам свое близко, мы хотим свое носить. Мы это понимаем. Любим лен. Мужские сорочки в деловом стиле и с небольшой вышивкой уже есть. И женские.

Белорусский колорит – лучший подарок в любой точке мира. В этих орнаментах переплетены смыслы, умение и красота. Во время одного из больших разговоров Президент рассказал о стратегической силе нашей страны – девушках сопровождения протокольных мероприятий. Сегодня их подразделение – дипсервис – удостоено благодарности Первого.